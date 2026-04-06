סוף למאבק הכואב: הנווט אסף דגן ז"ל הוכר רשמית כחלל

לאחר מאבק ממושך, משרד הביטחון הודיע למשפחתו של רס"ן במיל' אסף דגן, נווט קרב שסבל מפוסט טראומה ופציעה מוסרית, כי יוכר רשמית כחלל שנספה עקב שירותו

סוף למאבק הממושך והכואב של משפחת דגן. משרד הביטחון הודיע היום (שני) כי רס"ן במיל' אסף דגן ז"ל, נווט קרב ששם קץ לחייו עקב פוסט טראומה, יוכר רשמית כחלל מערכות ישראל. ההחלטה מהווה צעד בעל משמעות תקדימית בהכרה בנפגעי הנפש.

ההחלטה קובעת למעשה כי פוסט טראומה ופציעה מוסרית דינן כפציעת שירות לכל דבר.

אסף דגן ז"ל, שירת את המדינה שנים ארוכות כנווט קרב, צנחן ואיש מילואים. הוא הלך לעולמו בערב שמחת תורה (23 באוקטובר 2024), במהלך שירות מילואים אינטנסיבי שהחל מיד לאחר אירועי השבעה באוקטובר. בני משפחתו וחבריו תיארו אותו כאדם מבריק, ערכי ואהוב, ששילם מחיר נפשי כבד בעקבות שירותו המסווג.

מיד לאחר מותו, פתחו אמו מירי ואחיותיו התאומות, נטע וענבל, במאבק ציבורי ומשפטי עיקש. משרד הביטחון סירב תחילה להכיר בו כחלל ולאפשר קבורה צבאית, חרף המידע שהעיד על קשר ישיר בין מצבו הנפשי לשירותו. בדצמבר 2024 הורה בג"ץ להביאו למנוחות בטקס צבאי מלא, אך ההכרה הרשמית הגיעה רק כעת.

"תיקון של עוול עמוק"

עבור המשפחה, המאבק נסוב סביב הדרישה העקרונית להכרה בכך שהפציעה המוסרית היא שהביאה לנפילתו. ממשפחת דגן נמסר בתגובה: "הצדק סוף סוף נעשה. שום הכרה לא תחזיר לנו את אסף, אבל יש ברגע הזה תיקון של עוול עמוק ואמירה מוסרית חשובה".

נזכיר כי דגן הובא למנוחות למעלה מחודש לאחר מותו, בעקבות פסיקת שופטי בג"ץ שדנו בעניינו ותיארו אותו כ"אדם מחונן וחייל צה"ל למופת". כעת, כפועל יוצא מהחלטת משרד הביטחון, תוכר משפחתו כמשפחה שכולה במעמד זהה לכלל משפחות חללי צה"ל.

בצל המתיחות הביטחונית, ביקשה המשפחה להעביר מסר ברור למערכת: "דווקא בימים כאלה, כשמדינת ישראל נשענת שוב על טייסי הקרב ואנשי המילואים במערכה מול איראן, חשוב לזכור שיש מי שמשלמים מחירים אישיים קשים. אנו מקוות שאף משפחה אחרת לא תצטרך לעבור את הדרך שאנחנו עברנו".