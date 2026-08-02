"גבעה 338": המחווה לקלאסיקה הישראלית יוצאת לדרך

מתוך הסרט "גבעה 338" ( צילום: איציק פורטל, באדיבות סרטי יונייטד קינג )

חמישים שנה אחרי ש"גבעת חלפון אינה עונה" הפך לאחד מסרטי הפולחן הגדולים והאהובים בתולדות הקולנוע הישראלי, מגיע לבתי הקולנוע "גבעה 338" – קומדיה חדשה שנוצרה כמחווה לקלאסיקה של אסי דיין ושלישיית הגשש החיוור. למרות הקריצות לסרט המקורי, היוצרים מדגישים כי לא מדובר ברימייק או בסרט המשך, אלא ביצירה מקורית עם עלילה חדשה, דמויות חדשות ומבט עכשווי על המציאות הישראלית.

"גבעת חלפון אינה עונה", שיצא לאקרנים בשנת 1976, נחשב לאחד הסרטים המשפיעים בתולדות הקולנוע הישראלי. הסרט, שביים אסי דיין ובכיכובם של חברי הגשש החיוור, הפך עם השנים לנכס צאן ברזל בתרבות המקומית, כשאינספור משפטים מתוכו נכנסו לשפה הישראלית והוא ממשיך לזכות למעמד של סרט פולחן גם חמישה עשורים לאחר צאתו.

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מתוך הסרט "גבעה 338" ( צילום: איציק פורטל, באדיבות סרטי יונייטד קינג )

כעת מבקש הבמאי ארז בן הרוש להצדיע לאותה רוח קומית באמצעות סיפור חדש לחלוטין. "גבעה 338", שיעלה לאקרנים ב־6 באוגוסט, מציג עלילה מקורית שמתרחשת בבסיס צבאי קטן ונידח בבקעת הירדן, רגע לפני שהוא אמור להתפנות במסגרת מיזם בינלאומי לסלילת "דרך המשי" המתחדשת. למשימה נשלח רן שם טוב, "קצין פירוק", אך עד מהרה מתברר שמתחת לבסיס מסתתר בונקר ישן שבו מתרחשים אירועים מסתוריים שמונעים את פינוי המקום ומאלצים את כל יושבי הבסיס להתאחד מול שורת איומים בלתי צפויים.

מתוך הסרט "גבעה 338" ( צילום: איציק פורטל, באדיבות סרטי יונייטד קינג )

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לדברי בן הרוש, מטרת הסרט אינה לשחזר את "גבעת חלפון אינה עונה", אלא לנהל עמו דיאלוג. "יש יצירות שהופכות לחלק מה-DNA של התרבות הישראלית. 'גבעת חלפון אינה עונה' היא אחת מהן", אמר. "רצינו ליצור קומדיה ישראלית חדשה שמצדיעה לרוח של הסרט, אבל עומדת בזכות עצמה עם דמויות חדשות וסיפור חדש לקהל של היום".

מתוך הסרט "גבעה 338" ( צילום: איציק פורטל, באדיבות סרטי יונייטד קינג )

בסרט משתתפים אלי יצפאן, שחוזר לתפקיד ראשי בקולנוע לראשונה זה כמעט ארבעה עשורים, שחר חסון בתפקידו הקולנועי הראשון, יעל פוליאקוב, קים אור אזולאי, אברהם ארנסון, טל פרידמן, אורי גוטליב, עלי עלי, ראווד עאזר, גל לינקר, יאנינה בניאש, מיכאל וישי סוויסה, מאיר סוויסה, שמואל וילוז'ני, ענת עצמון, עידית טפרסון, נועה יצפאן, עדן דניאל גבאי ורבים נוספים. בסרט מתארח גם שייקה לוי, מחברי הגשש החיוור וכוכב "גבעת חלפון אינה עונה", בהופעת אורח מיוחדת.

מתוך הסרט "גבעה 338" ( צילום: איציק פורטל, באדיבות סרטי יונייטד קינג )

"גבעה 338" הוא הפקה משותפת של סרטי יונייטד קינג, קשת 12 ונו דרמה סטודיו, בתמיכת קרן רבינוביץ', והוא יעלה לאקרנים ברחבי הארץ ב־6 באוגוסט.