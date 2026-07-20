מהמחווה להנצחה: הערב תיפתח סדרת האירועים לזכר ניצן גלעדי

ניצן גלעדי ז''ל ( צילום: צילום שחף הבר )

המחווה שתוכננה להיערך בנוכחותו של הבמאי ניצן גלעדי הפכה, בעקבות מותו, לאירוע ההנצחה הראשון לזכרו. הערב (ב') תיפתח בסינמטק תל אביב סדרת הקרנות מיוחדת שתוקדש ליצירתו של גלעדי, שהלך לעולמו החודש בגיל 56.

סדרת המחווה, שנפתחת היום, תימשך עד 30 ביולי ותכלול הקרנות של מיטב סרטיו העלילתיים והתיעודיים, לצד מפגשים ופאנלים בהשתתפות בני משפחתו, חבריו ויוצרים ושחקנים שליוו אותו לאורך השנים.

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אירוע הפתיחה יתקיים הערב (ב') בשעה 20:30. את הפאנל ינחה השחקן רועי אסף, ובהשתתפות מורן רוזנבלט, ריימונד אמסלם ואסי לוי, שכיכבו ביצירותיו של גלעדי. לאחר מכן יוקרנו סרטו עטור הפרסים "חתונה מנייר" והסרט הקצר "נחמה", אותו הספיק להשלים לפני מותו.

בהמשך השבוע יוקרנו גם סרטיו התיעודיים "האויב האחרון", "ירושלים גאה להציג", "זמן משפחה", "בחזקת סאטמר" , ובערב הנעילה יוקרן סרטו העלילתי "כאילו אין מחר". גלעדי, שנפטר ב־6 ביולי, הספיק להשלים את סרטו האחרון "ואהבת" , שהוקרן במסגרת הקרנת האקדמיה יממה לאחר מותו. לאורך הקריירה שלו יצר סרטים עלילתיים ותיעודיים שעסקו בקונפליקטים בחברה הישראלית, בהם החברה החרדית, קהילת הלהט"ב וסיפורים של אנשים החיים בשולי החברה.

מתוך הסרט חתונה מנייר ( צילום: רואי רוט באדיבות סרטי יונייטד קינג )

המנהל האמנותי של סינמטק תל אביב, אבישי דויד כהנא, מסר: "רצינו להספיק לומר לו, מול המסך ובנוכחותו, עד כמה הקולנוע שלו נגע, טלטל ופתח מרחב לאנשים ולסיפורים שלא תמיד זכו להיראות. אך לצערנו, לא ניצחנו את הזמן".