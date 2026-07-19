"מסרגה": עושים עיניים לכותרות השבוע הקרוב בסרוגים 

סרוגים ( (צילום: שאטרסטוק )

מראש חודש אב והלאה, יש תחושה שאין חדשות מעניינות למעט מזג-האוויר שיכול לקלקל חופשות או לשנות ברגע האחרון מיקום של גמר המונדיאל. אבל האמת היא, שזה רחוק מהאמת כמרחק בין הורים עובדים בחודשי הקיץ לילדיהם המשועממים מול המסכים. ברוך השם שיש עדיין כמה דברים חשובים שיכולים להציל את המוח הישראלי הממוצע מהתייבשות מחום ומחוסר עניין ציבורי. המדור "מסרגה" כאן בכל יום ראשון(בלנ"ד), כדי "לעשות עיניים" לחדשות, ולשים במקומכם את האצבע על האירועים המעניינים ביותר בפוליטיקה, במגזר, בעולם, בתרבות ובספורט. זה מה שיעניין את הסרוגים השבוע!

מליאת הכנסת - אילוסטרציה ( (צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת) )

פוליטיקה

כותרת ראשית: המאבק של נגמר בין בג"צ לכנסת: הכנסת ה-25 פוזרה רגע לפני "שבת חזון" והמערכת הפוליטית נערכת לבחירות שיערכו ככל הנראה ב-27.10 למניינם. בשבוע שעבר אישרה ממשלת נתניהו בכנסת חוקים שנויים במחלוקת, ובהם חוק לומדי תורה, חוק איסור מעצר עריקים וחוק הרפורמה בתקשורת של השר קרעי. ההערכה היא, ששופטי בג"צ יעבדו שעות נוספות בשבוע הנוכחי ובאלה שיבואו אחריו להתמודד עם הררי עתירות שיוגשו להקפאת וביטול החוקים הללו, עד שתושבע הממשלה החדשה שתחזק ו/או תבטל אותם בהתאם להרכבה וקווי היסוד שלה.

כותרות משנה:

נמשך המרוץ לסגירת הרשימות ופוליטיקאים רבים בטוחים שהם יכולים להצליח לבד להקים מפלגה חדשה ולהיכנס לכנסת הבאה בלי קומבינות שדרוגים ופשרות אישיות. בין הכוכבים החדשים ישנים: ח"כ עו"ד טלי גוטליב(שנשארת כרגע בליכוד למרות שהיא בטוחה שיש לה הרבה מאד כוח לבד), הפורש הטרי מהליכוד דן אילוז (שמתראיין לכל המעוניין ומסביר למה פרש), יולי אדלשטיין שעדיין לא בחר שם ורשימה בסיסית למפלגתו (אולי הליכוד החדש?), והמתלבטים המחפשים בית: איילת שקד, עליזה בלוך ואופיר סופר (אם יחליט להתמודד אחרי שהודיע שלא יתמודד בבחירות המוקדמות ב-”ציונות הדתית").

מפלגת "ביחד" של בנט ולפיד “בונה" על פיזור הכנסת כמקפצה בסקרים. שיהיה להם בהצלחה, ואשרי המאמינים שפיזור הכנסת יביא אותם בחזרה לכנסת.

הסערה סביב אישור השב"כ לאבטח את שרה נתניהו וילדיה "לכל החיים" ממשיכה לעורר סערה, והידיעה בסרוגים לפיה אבטחת יאיר נתניהו במיאמי תעלה כ-2.5 מיליון שקלים בשנה ככל הנראה תעורר סערה גדולה יותר ואולי אפילו תהפוך לעתירה נוספת לבג"צ.

כותרת הזויה(מהשבוע שעבר): הכותרת ההזויה של השבוע שעבר שייכת לח"כ הפורש מהליכוד דן אילוז. הוא הצהיר ש-”נתניהו צריך להתחלף". כמה טוב לדעת שיש עוד כמה אנשים טובים שהפוליטיקה לא הרסה את התמימות שלהם..

שריפת יער ( צילום: עובדי ויערני קק"ל )

המגזר

כותרת ראשית: עולם הישיבות נערך ליציאה לחופשת בין הזמנים וכל הלומדים העייפים מחפשים את מסלולי הטיולים הטובים ביותר. אחרי ההצהרה המשמחת של ראש העיר ירושלים משה ליאון ש-"לא ייכרתו עצים ברכס לבן בתקופת כהונתו", כולנו תקווה שראשי עיריות רשויות ומועצות ילכו בעקבותיו וידאגו לריאות הירוקות והחינמיות בתחום שיפוטם. חשוב לציין שב-”שבוע שחל בו" תשעה באב, התסכול הדת"לי גדול מדי שנה כי בשל מנהגי אבלות על החורבן אי אפשר לעשות כמעט כלום שקשור לחופש ובילויים. נחמו נחמו מגזרי, עוד שבוע זה נגמר!

כותרת משנה: יציאת הישיבות לתקופת "בין הזמנים" מחייבת משנה זהירות בדרכים ובטיולים. בשבוע הקרוב תלמידי הישיבות ותלמידות האולפנות יישמעו הרבה יותר מדי את אזהרות הצוות החינוכי וההורים “ונשמרתם מאד לנפשותיכם", וכדאי להפנים את המסר כדי שיהיה לכולם קיץ בריא ובטוח. זה המקום גם להזכיר את חשיבות השמירה על הטבע והיערות בעיקר בקרבת אזורי מגורים, והשריפה בחוות גלעד בסוף השבוע מזכירה למצער מחדש את חשיבות ההקפדה על נהלי בטיחות אש ומניעת הפיכת השטח הפתוח מירוק לשחור.

המשבר האיראני ( אילוסטרציה AI )

בעולם

ארה"ב מעצימה את התקיפות באיראן והאחרונה מאיימת בתגובה עוצמתית נגד ארה"ב ובעלות בריתה, אבל בישראל מתרגשים בכל יום פחות מהאיומים האיראניים ויותר מגמר המונדיאל(ראו בספורט). עד שהאיום לא יתורגם למעשים בשטח (וב"ה שלא), זה יישאר בגדר אפשרות כללית ללא הגבלת זמן והערכות כל מערכות הביטחון לכל תרחיש אפשרי או לא. צה"ל החל בהסגת הכוחות משטח לבנון בשל הלחץ האמריקאי וזאת למרות שההסכם בין ארה"ב לאיראן הדורש את הפסקת הלחימה לאלתר לא רלוונטי כרגע בכלל. גורל המערכה הביטחונית בארץ הארזים לא ידוע ממש כמו תוצאות הבחירות הבאות בישראל.

הטכנולוגיה הולכת ומשתלטת על שדה הקרב ושוק העבודה: הרוסים הכניסו למשחקי המלחמה ספינות קרב לא מאוישות כתשובה ימית לכטב"מ (ולא שרתי את השיר כי עכשיו תשעת הימים, אז בבקשה שהילד שאחראי לזה לא יטבע אותי). בזירה טכנולוגית אחרת סין המציאה רובוט שיחליף את העובדים במפעלים ועוד היד המלאכותית נטויה.

ספיידרמן ומסי ( צילום: מתוך ההצצה לסרט )

בתרבות

שבוע לא שמח: אירועי התרבות בקיץ ממשיכים כסדרם, אבל בתשעת הימים הם יותר כבדים ורציניים משאר השבועות בחודשי יולי אוגוסט. לכן העיניים נשואות ליום שאחרי תשעה באב, אז ניתן יהיה לחזור לראות סרטים ובגזרה הזאת יש שני אירועים חמים בדרך : “האודיסאה" סרטו המדובר והמסוקר של כריסטופר נולאן המבוסס על רב המכר המעובד נצחית של הומרוס, והטריילר מעורר הציפייה לסרט החדש "ספיידרמן- יום חדש" שיגיע לבתי הקולנוע בישראל ממש בקרוב, וכבר מעורר רעש וציפייה גדולה בקרב המעריצים הלכודים בקורי איש העכביש.

רב שיח בליל תשעה באב ( באדיבות הלילה לא לומדים תורה )

תרבות "תשעת הימים”

במהלך השבוע הנוכחי עד צום תשעה באב יערכו הרבה מעגלי שיח על אהבת חינם וההפך. "מוזיאון גוש קטיף" בירושלים יהפוך מוקד עליה לרגל לכל מי שחפץ לחבר בין חורבן המקדש לתכנית ההתנתקות/ הגירוש מישובי גוף קטיף וצפון השומרון(שזוכים לאחרונה לתקומה מחודשת).

מהכדור עד הגביע ( אילוסטרציה AI )

בספורט

כדורגל עולמי: גמר מונדיאל 2026 פותח את השבוע באירוע גדול ומסוקר תחת אבטחה חסרת תקדים ובהופעת בכורה של הנשיא טראמפ ביציע הכבוד כדי להעניק את הגביע לקפטן ספרד או ארגנטינה בסוף מאבק של 90 דקות ובתקווה לא הרבה יותר מדי מעבר לכך על הדשא באצטדיון ניו-ג’רזי.

המונדיאל גם יוכיח לכל שונאי הכדורגל ברחבי העולם שמדובר גם באירוע תרבות רחב היקף וחוצה מגזרים ויבשות, עם מופע פתיחה של שעה וחצי בהשתתפות טום קרוז ניקול שרזינגר והזמר רובי וויליאמס, ומופע מחצית של כחצי שעה לפחות עם הזמרות שאקירה ומדונה. את אוהדי הכדורגל מעניין כוכב אחד בלבד: לאו מסי, שחייב להבקיע לפחות פעמיים בגמר כדי לזכות בתואר "מלך השערים במונדיאל בכל הזמנים" (נכון לכתיבת שורות המחזיק זמנית בתואר הוא הכוכב הצרפתי קיליאן אמבפה), וכמובן שכל הארגנטינאים מתפללים לראות את מסי מניף את הגביע בטורניר השני ברציפות בפעם השנייה בחייו.

הפועל תל אביב ( צילום: דני מרון )

כדורגל מקומי:

בית"ר ירושלים נערכת להפקת לקחים מההפסד להפועל ת"א בפנדלים שהעלה את האדומים לחצי גמר גביע הטוטו. ההרכבים המלאים של משחקי חצי הגמר יקבעו במהלך השבוע הקרוב ויחלו ככל הנראה במוצאי השבת הבאה. במקביל ממשיכות קבוצות ליגת העל להיערך לחידוש משחקי הכדורגל המקומיים אחרי שתירגע ההיסטריה העולמית בתמונת הניצחון של מחזיקת גביע העולם 2026.

אלה הנושאים שיעסקו השבוע את "סרוגים"-ועד כאן "מסרגה" ליום ראשון!