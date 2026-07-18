שריפת ענק בשומרון: 13 בתים נשרפו בחוות גלעד

השריפה בשומרון ( צילום: כבאות והצלה )

עשרות צוותי כיבוי, מטוסי כיבוי וכוחות צה"ל פעלו היום (שבת) בשורת שריפות שפרצו בשומרון ובצפון הארץ.

מוקד האירוע המרכזי היה בחוות גלעד שבשומרון, שם חדרה האש אל תוך היישוב, כילתה 13 בתים, מוסך ומחסן עצים והובילה לפציעתם של שני לוחמי אש ולפינוי תושב שנפגע באורח קל. השריפה החלה סמוך למצפה ישי שבקדומים. לוחמי האש הצליחו תחילה לבלום את הלהבות בקו הבתים הראשון, אולם בשל הרוחות העזות התפשטה האש במהירות לעבר חוות גלעד וחדרה אל תוך היישוב.

השריפה בשומרון - צילום: כבאות והצלה השריפה בשומרון | צילום: צילום: כבאות והצלה 10 10 0:00 / 0:19

בשיא האירוע פעלו בזירה 45 צוותי כיבוי וחילוץ, שמונה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" ומסוק חוזי.

במהלך פעולות הכיבוי נפצע לוחם אש אחד באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל, והשניים פונו לקבלת טיפול רפואי. בנוסף, רכב כיבוי ממוגן ירי ניזוק קשות מקרינת החום וכבאית נוספת נשרפה כליל.

השריפה בשומרון ( צילום: כבאות והצלה )

כוחות צה"ל מחטיבת שומרון הצטרפו למאמצי הכיבוי, סייעו בפינוי תושבים, העניקו טיפול רפואי ראשוני לנפגעים והפעילו מיכליות מים. במקביל, המשטרה חסמה את כביש 55 ואת הצמתים ג'ית, קדומים ויצהר כדי לאפשר תנועה חופשית לכוחות החירום.

בכבאות והצלה הודיעו כי הוקם צוות חקירה משותף הכולל חוקרי כבאות, משטרת ישראל וגורמי ביטחון, הבוחן חשד להצתה מכוונת של השריפה בשומרון.

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במקביל פעלו כוחות הכיבוי גם במספר מוקדים בצפון הארץ. סמוך ליישוב שמשית שבעמק יזרעאל נבלמה התפשטות האש לעבר בתי היישוב לאחר שפונו תחילה הבתים הסמוכים והונחו התושבים להסתגר בבתיהם. בכפר ורדים השתלטו לוחמי האש על שריפה נרחבת בשטח פתוח, ובהר תבור פעלו צוותים לכיבוי מוקדי בעירה סמוך לשיבלי.

מפקד מחוז צפון, טפסר יאיר אלקיים, הודיע בשעות אחר הצהריים כי כלל מוקדי השריפות במחוז הושגו בשליטה. עם זאת, כוחות הכיבוי נותרו בכוננות גבוהה מחשש להתחדשות מוקדי האש ולצורך בסיוע נוסף בגזרת השומרון.

בשעה האחרונה הושגה שליטה באירוע השריפה בחוות גלעד. חוקרי השריפות של מחוז יו"ש בשיתוף חוקרי מחוז ש"י של המשטרה החלו בפעולות לחקירת נסיבות פרוץ השריפה.

נכון לרגע זה, מסקנה ראשונית של צוות החקירה היא שהשריפה נגרמה במוקד אחד כתוצאה מזריקה של בדל סיגריה לצידי הדרך, והיא זו על פי המסתמן שגרמה להתפרצות דליקה.