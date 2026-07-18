דרמה אדירה: הפועל תל אביב ניצחה את בית"ר בפנדלים

הפועל תל אביב העפילה הערב (שבת) לחצי גמר גביע הטוטו, לאחר שניצחה את בית"ר ירושלים בדו־קרב פנדלים בתום 2:2 דרמטי באצטדיון מרים. דניאל דאפה הציל את האדומים מהדחה עם שער שוויון בדקה ה־97 ושלח את המשחק לנקודה הלבנה.

המשחק נפתח בקצב גבוה ועם שלושה כרטיסים צהובים בתוך 18 דקות. דורון ליידנר הוצהב לאחר שהכשיל את עומר אצילי, ובהמשך גם אנטווי ואנו ספגו כרטיסים בעקבות עבירות על מגן הפועל תל אביב.

האדומים עלו ליתרון בדקה ה־19. סתיו טוריאל הגביה כדור ארוך ממצב נייח, בואטנג נגח לרוחב השער וצ'יקו המשיך בנגיחה לרשת. היה זה השער הראשון של הפועל תל אביב העונה.

בית"ר הגיבה כעבור ארבע דקות בלבד. בן שימול הכניס כדור לקאלו, צ'יקו לא הצליח לבלום אותו והחלוץ הניגרי בעט שטוח לפינה הרחוקה וקבע 1:1. שתי דקות לאחר מכן ניסה קאלו להשלים צמד ומהפך, אך בעט מחוץ למסגרת.

בדקה ה־27 ביצעה הפועל חילוף מוקדם, כאשר גלברד נכנס במקום ליידנר. וורקו, בהופעת הבכורה הרשמית שלו בצהוב־שחור, ניסה להכניע את אסף צור בבעיטה מכ־20 מטרים, אך השוער הדף לקרן. לפני ההפסקה מנע צור שער נוסף לאחר בעיטה של אנסה ממרכז הרחבה.

בית"ר ערכה מספר חילופים במחצית השנייה, ובדקה ה־58 נכנס שון וייסמן להופעת הבכורה שלו במועדון. בדקה ה־75 רדף גלברד אחרי מוזי ונתקל בו קלות ברחבה, והשופט שניר לוי הצביע על הנקודה הלבנה. וייסמן בעט פנימה, כבש בבכורה והשלים מהפך בדרך ל־1:2.

כשהיה נדמה שבית"ר בדרך לחצי הגמר, הגיע דאפה בדקה השביעית של תוספת הזמן וכבש את שער השוויון של הפועל תל אביב. המשחק הסתיים ב־2:2 וההכרעה עברה לדו־קרב פנדלים, שבו ניצחו האדומים והשלימו את הקאמבק בדרך לשלב הבא.