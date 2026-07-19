הח"כ מהליכוד מטיל פצצה: "נתניהו צריך להתחלף"

בנימין נתניהו ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

חבר הכנסת דן אילוז (הליכוד) התייחס בקולו לעתידה של ההנהגה הפוליטית בישראל בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, והציג עמדה נחרצת בנוגע לצורך בריענון השורות בצמרת המדינה, לצד השיקולים שהנחו אותו להישאר בתוך שורות הקואליציה. "חשבתי ואני חושב שאחרי ה-7.10 ההנהגה צריכה להתחלף", הצהיר ח"כ אילוז בראיון לגל"צ. הוא הסביר את הרקע לתפיסתו וציין כי "היה מגה אירוע שאי אפשר להתעלם ממנו, ואמרתי את זה למי שצריך להגיד".

עוד באותו נושא אחרי פיזור הכנסת: נתניהו רושם הישג ענק חדשות סרוגים

בהמשך דבריו, הסביר חבר הכנסת מהליכוד את המורכבות הפוליטית שבה הוא פועל ואת הסיבות שהובילו אותו להמשיך לכהן בתפקידו תחת המציאות הנוכחית, תוך ניסיון להשפיע מבפנים על נושאי ליבה רגישים.

"בתוך המערכת הפוליטית כמו שהיא היום הייתי צריך לשקול שיקולים כדי לשמור על ההשפעה שלי", שיתף אילוז במניעיו, וחתם בהדגשת הנושאים המרכזיים שעבורם בחר להישאר בעמדת כוח: "כדי לשמור על ההשפעה שלי ולהילחם בנושאים כמו חוק הגיוס".