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הנקודה האדומה: "הפח הגדול" של ביבי עם 5 משפטים ממוחזרים

 אחרי שנרגעתם מגמר “האח הגדול” יש תכנית ריאליטי של אדם אחד שייצרה 5 משפטים שחייבים להיזרק לפח 

17:45
3 תגובות
הפח הגדול (אילוסטרציה A.I)
הנקודה האדומה י"ג בתמוז תשפ"ו
הנקודה האדומה י"ג בתמוז תשפ"ו| צילום: אולפן סרוגים

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

רגע אחרי גמר "האח הגדול", הגיע הזמן לערוך את גמר "הפח הגדול" ולזרוק לפח ביטויים שאסור לראש הממשלה נתניהו להגיד יותר במסיבות עיתונאים.

ואלה חמשת הגדולים:

במקום החמישי: "הניצחון המוחלט”. כי לא באמת ניצחנו באף אחת מהחזיתות וצריך לומר אמת לציבור.

במקום הרביעי : "הסכם היסטורי". היסטורי זה דבר שמדברים עליו עשרות שנים קדימה, ולא שוכחים אחרי 24 שעות בגלל הפרת ההסכם והחלפתו בהסכם זמני כזה או אחר.

במקום השלישי: "הפסקת אש עם לבנון”. ראש הממשלה צריך לומר לציבור מה המצב האמיתי בשטח, לא מה שלא קורה לא קרה וכנראה שגם לא יקרה.

במקום השני : "הישגי הממשלה בראשותי". כולם יודעים מהם, גם הרל"בים וגם הר"בים, אבל לחזור עליהם כל פעם- זה משגע את ר"בי!

ובמקום הראשון : "יש שאלות?”. כי גם אם יש, ביבי לא באמת יענה עליהן את מה שחלק מהשואלים חולמים לשמוע, כמו למשל "אני לוקח אחריות ופורש".

עד כאן גמר הפח הגדול

והתוצאות אחרי הבחירות!

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!

אריאל שרפר

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3 תגובות
3
כרמלה לא שותקת
לפני שעתיים

נתניהו, השקרים שלך על הסכמים היסטוריים לא יעזרו לך להסתיר את המציאות העגומה בשטח!!!
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