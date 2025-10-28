העיתונאי ינון מגל שיבח את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר עליו: "הוא היחיד שלקח אחריות מלאה על ה-7 באוקטובר ושינה את פני המזרח התיכון"

העיתונאי ינון מגל, שיבח היום (שלישי) ברדיו 103fm את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר עליו: "הוא היחיד שלקח אחריות מלאה על ה-7 באוקטובר ושינה את פני המזרח התיכון וממשיך לעשות את זה. הוא לא עשה פרצוף של לקיחת אחריות ועף מהתפקיד שלו בבושת פנים. האם הציבור קונה או לא קונה את לקיחת האחריות שלו? אנחנו נראה את זה בבחירות".

מנגד, בן כספית בחר לשבח את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "ממשלת בנט הייתה רחוקה מלהיות מושלמת, מה גם שהיא כיהנה פחות משנה – ולמרות זאת כהונתה הייתה טובה פי מיליון מכהונת ממשלת החורבן והאסון שבאה אחריה. היא שיפרה את המצב הכלכלי של ישראל ברמה דרמטית. היא שיפרה את הביטחון, בעוטף עזה אפילו השריפות הפסיקו".