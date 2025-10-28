העיתונאי ינון מגל, שיבח היום (שלישי) ברדיו 103fm את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר עליו: "הוא היחיד שלקח אחריות מלאה על ה-7 באוקטובר ושינה את פני המזרח התיכון וממשיך לעשות את זה. הוא לא עשה פרצוף של לקיחת אחריות ועף מהתפקיד שלו בבושת פנים. האם הציבור קונה או לא קונה את לקיחת האחריות שלו? אנחנו נראה את זה בבחירות".
מנגד, בן כספית בחר לשבח את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "ממשלת בנט הייתה רחוקה מלהיות מושלמת, מה גם שהיא כיהנה פחות משנה – ולמרות זאת כהונתה הייתה טובה פי מיליון מכהונת ממשלת החורבן והאסון שבאה אחריה. היא שיפרה את המצב הכלכלי של ישראל ברמה דרמטית. היא שיפרה את הביטחון, בעוטף עזה אפילו השריפות הפסיקו".
0
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
1 דיונים
רונן
ינון מגל חי בתוך פי הטבעת של קטאריהו בן בוגדניהו צורר היהודים14:24 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אני
בתגובה ל: רונן
רצית משהו?14:28 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יו
בתגובה ל: אני
ראש ממשלה לא רקוב?14:38 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רבין יצחקיהו
בתגובה ל: רונן
עלוב בן עלובים15:31 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נוני
לקח אחריות ! אתה חולם טמבל ,14:28 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בן אדם, שכל הזמן מאשים אחרים ולא את עצמו, מסרב בכל תוקף לועדת חקירה ממלכתית - אינו לוקח אחריות לחלוטין. זאת עובדה! אפילו על הסוכנים הקטארים, שהכניס ללשכתו מסרב לקחת אחריות...
בן אדם, שכל הזמן מאשים אחרים ולא את עצמו, מסרב בכל תוקף לועדת חקירה ממלכתית - אינו לוקח אחריות לחלוטין. זאת עובדה! אפילו על הסוכנים הקטארים, שהכניס ללשכתו מסרב לקחת אחריות ובמקום זאת מפיק סרטוני הסתה קשים ביותר נגד השב"כ, בית המשפט, שומרי הסף, פרקליטות, מח"ש, עיתונות והרמטכ"ל (הרמטכ"ל פנה לפתוח בחקירה על הסוכנים הקטארים).המשך 15:05 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר
יינון הוא חלק ממכונת הרעל של ביבי. אין פלא שהוא מלכלך על בנט. שלטון בנט היה הפתעה מאוד מרעננת. ניתן להקים ממשלה בישראל שלא תלך למלחמה בין...
יינון הוא חלק ממכונת הרעל של ביבי. אין פלא שהוא מלכלך על בנט. שלטון בנט היה הפתעה מאוד מרעננת. ניתן להקים ממשלה בישראל שלא תלך למלחמה בין הליברלים לבין השמרנים. והכי חשוב, הנוסחה היא הליכה מאוחדת של הציונים ללא מלחמה בין העקרונות הליברלים לבין השמרנים. ציונות!אמת! צדק! יעילות. שלטון שמבצע את שצריך לבצע ללא מלחמה פנימית!המשך 14:59 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בן אדם, שכל הזמן מאשים אחרים ולא את עצמו, מסרב בכל תוקף לועדת חקירה ממלכתית - אינו לוקח אחריות לחלוטין. זאת עובדה! אפילו על הסוכנים הקטארים, שהכניס ללשכתו מסרב לקחת אחריות...
בן אדם, שכל הזמן מאשים אחרים ולא את עצמו, מסרב בכל תוקף לועדת חקירה ממלכתית - אינו לוקח אחריות לחלוטין. זאת עובדה! אפילו על הסוכנים הקטארים, שהכניס ללשכתו מסרב לקחת אחריות ובמקום זאת מפיק סרטוני הסתה קשים ביותר נגד השב"כ, בית המשפט, שומרי הסף, פרקליטות, מח"ש, עיתונות והרמטכ"ל (הרמטכ"ל פנה לפתוח בחקירה על הסוכנים הקטארים).המשך 15:05 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר
יינון הוא חלק ממכונת הרעל של ביבי. אין פלא שהוא מלכלך על בנט. שלטון בנט היה הפתעה מאוד מרעננת. ניתן להקים ממשלה בישראל שלא תלך למלחמה בין...
יינון הוא חלק ממכונת הרעל של ביבי. אין פלא שהוא מלכלך על בנט. שלטון בנט היה הפתעה מאוד מרעננת. ניתן להקים ממשלה בישראל שלא תלך למלחמה בין הליברלים לבין השמרנים. והכי חשוב, הנוסחה היא הליכה מאוחדת של הציונים ללא מלחמה בין העקרונות הליברלים לבין השמרנים. ציונות!אמת! צדק! יעילות. שלטון שמבצע את שצריך לבצע ללא מלחמה פנימית!המשך 14:59 28.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
