נתניהו בתגובה ראשונה להפסקת האש

ראש הממשלה נתניהו יצא בתגובה ראשונה להנחתת הפסקת האש על ישראל על ידי הנשיא טראמפ

ראש הממשלה נתניהו פרסם לפני זמן קצר הודעה ראשונה בקשר להפסקת האש הכפויה של הנשיא טראמפ, בה נרמז באופן תמוהה כי הנשיא טראמפ קיבל את העמדה הישראלית, נתניהו הבהיר כי צה"ל ימשיך לפעול בדרום לבנון.

בהודעה לקונית וקצרה, הגיב ראש הממשלה נתניהו לראשונה לכפיית הפסקת האש והודיע: "שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו - ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות".

ראש הממשלה לא התייחס ישירות לאף מילה מדבריו של הנשיא טראמפ, אך הודיע כי עמדת ישראל בנושא לא השתנתה, באופן שמרמז כי טראמפ קיבל את העמדה הישראלית: "עמדתנו זו עומדת בעינה".

נתניהו הוסיף והבהיר: "במקביל, צה״ל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון".