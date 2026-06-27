נתניהו: "זה הישג היסטורי, מאפשר להתקדם להסכם שלום"

במהלך השבת נחתם הסכם בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון. בעקבות כך ראש הממשלה נתניהו קיים הערב (מוצ"ש) מסיבת עיתונאים.

במהלך המסע"ת אמר נתניהו: "זה הישג היסטורי, זה מאפשר להתקדם להסכם שלום. ארה״ב ולבנון הכירו בזכות ישראל לשמור על רצועת הביטחון. זוהי מכה לאיראן וחיזבאללה. לבנון גילתה אומץ רב, נתניהו מציג את המפה ומציין את האיזורים בהם יתקיים הפיילוט".

בהצהרה אמר ראש הממשלה: "אתם שמעתם את הדרישות האלה כל הזמן, ושמעתם גם את האכזבה שלהם, את הביקורת שלהם על ההסכם, שלהם ושל חיזבאללה. אני עמדתי על האינטרסים החיוניים שלנו והתנגדתי לרעיון הזה שיכפו עלינו נסיגה בתוקף. לבנון, ישראל וארה"ב בעצם אומרות לאיראן: זה לא עניינכם. אין לכם שום מעמד כאן. אין לכם שום מעורבות ושום תפקיד – לא לכם, לא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור".

עוד אמר נתניהו: "זה הישג עצום, כי מה הם ניסו? הם ניסו להוציא אותנו משם, בכל מיני אמצעים, בכל מיני לחצים. זה כמובן לא יקרה. אני מודה לנשיא טראמפ ולמזכיר המדינה רוביו על המעורבות שלהם והתרומה שלהם והשגת ההבנות הללו. אני מודה לממשלת לבנון ולעם בלבנון, הם גילו אומץ רב. אני מודה לשגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר והצוות שלנו, הם ייצגו נאמנה את ישראל בשיחות. אנחנו שוברים את ציר הטרור האיראני, אבל אנחנו גם שוברים את הציר המדיני האיראני".

ראש הממשלה הוסיף כי ההסכם הגיע לאחר מלחמה קשה בלבנון: "הכינו קשות את חיזבאללה. וחיזבאללה שציפה לסיוע של איראן לא קיבל אותו, כי הכינו קשות את איראן, ואת כל זה עשינו בזכות הגבורה של לוחמינו, וגם בזכות ההחלטות המושכלות והאמיצות שקיבלנו. אני רוצה להזכיר לכם מה היה בלבנון: לחיזבאללה היו 150 אלף טילים ורקטות, ואנחנו חיסלנו כ-90 אחוז מהמאגר העצום הזה. אנחנו הדהמנו אותם בביפרים, חיסלנו את נסראללה, חיסלנו את מפקדי כוח רדואן. רק בשבועיים האחרונים חיסלנו למעלה מ-200 מחבלים, ומתחילת המלחמה למעלה מ-9,000 מחבלי חיזבאללה!".

נתניהו הוסיף כי ישראל תישאר בבופור: "השתלטנו על הבופור ואנחנו נשארים שם, השתלטנו על רכס עלי טאהר, על בינת ג'בייל, הם בשליטתנו. אנחנו מחסלים את תשתיות הטרור שלהם בכל המרחב, בכל האזור הצהוב הזה, אנחנו פשוט מחסלים את תשתיות הטרור. יש שם בונקרים, יש שם מנהרות, יש שם כפרי טרור, אנחנו מחסלים את הכל. עוד לא סיימנו, יש לנו עוד עבודה לעשות, בעיקר מול הבעיה העולמית של רחפני הנפץ, וגם בזה אנחנו נהיה הראשונים בעולם שנביא פתרון. אבל מה שברור זה דבר אחד: יש פה הישג היסטורי. ההסכם הזה מחזק את ישראל ולבנון, ומחליש את איראן וחיזבאללה. ובעזרת השם, זה סימן לבאות".

לסיכום אמר במסיבת העיתונאים: "אנחנו נמשיך לעשות את כל הדרוש כדי להשיב את הביטחון לתושבי הצפון. בדיוק כפי שעשינו בהצלחה בדרום. עשינו את זה שוב בזכות גבורת הלוחמים והמפקדים, וגם בזכות העמידה האיתנה שלכם תושבי הצפון, ואנחנו מביאים לכם לא רק את הסיוע הביטחוני, אלא גם למעלה מ-20 מיליארד שקל להחזרת השגשוג בצפון. זה מה שאני רוצה לראות - גבול שקט בינינו לבין לבנון, גבול של שלום. ובצפון אני רוצה לראות ביטחון, שלום ושגשוג. מה שקרה בדרום שמשגשג כרגע, בעוטף עזה, יקרה גם בצפון. זה היעד שלי, בעזרתם ובעזרת השם אנחנו נשיג אותו״.