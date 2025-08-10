בשידור: נתניהו התפוצץ על אלמוג בוקר. צפו - סרוגים

במסיבת עיתונאים שנערכה הערב, שאל העיתונאי אלמוג בוקר מחדשות 12 את ראש הממשלה בנימין נתניהו שאלה באורך של דקה, בנושא דברי שר הפנים אריה דרעי ומעורבותו בחוק הגיוס.

נתניהו הגיב תחילה בהתקפה, ואמר: "לא שאלת שאלה, זה היה נאום תעמולה". בוקר ניסה להגיב, ונתניהו השיב לו: "אל תתווכח איתי".

לאחר מכן ענה נתניהו לגופה של שאלה ואמר: "אנחנו עובדים על גיוס. אני מעריך מאוד את המילואימניקים, בזכותם הבאנו הישגים. אנחנו חייבים להשלים את המערכה. כיבוש רפיח הביא לנו שורה של הישגים במערכה".

ראש הממשלה נתניהו הדגיש את החשיבות של ההתקדמות הצבאית ואת תרומתם של המילואימניקים, לצד המשך הטיפול בנושא חוק הגיוס.