בשידור: נתניהו התפוצץ על אלמוג בוקר. צפו - סרוגים

בשידור: נתניהו התפוצץ על אלמוג בוקר. צפו
נתניהו תקף את עיתונאי חדשות 12, אלמוג בוקר, על שאלתו במסיבת העיתונאים וטען כי דבריו היו נאום תעמולה: "אל תתווכח איתי". לאחר מכן הוא ענה באופן ענייני
במסיבת עיתונאים שנערכה הערב, שאל העיתונאי אלמוג בוקר מחדשות 12 את ראש הממשלה בנימין נתניהו שאלה באורך של דקה, בנושא דברי שר הפנים אריה דרעי ומעורבותו בחוק הגיוס.
נתניהו הגיב תחילה בהתקפה, ואמר: "לא שאלת שאלה, זה היה נאום תעמולה". בוקר ניסה להגיב, ונתניהו השיב לו: "אל תתווכח איתי".
לאחר מכן ענה נתניהו לגופה של שאלה ואמר: "אנחנו עובדים על גיוס. אני מעריך מאוד את המילואימניקים, בזכותם הבאנו הישגים. אנחנו חייבים להשלים את המערכה. כיבוש רפיח הביא לנו שורה של הישגים במערכה".
ראש הממשלה נתניהו הדגיש את החשיבות של ההתקדמות הצבאית ואת תרומתם של המילואימניקים, לצד המשך הטיפול בנושא חוק הגיוס.מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
3 תגובות - 3 דיונים מיין לפי
1
ההתקפה היא ההגנה...
תמר איזון | 10-08-2025 21:37
ההתקפה היא ההגנה הטובה כשאין מה לענות כשהוא פוחד הוא ישר מתקיף רוצים להפיל את הימין הם והן והם במישפחתי וע7ד ועוד תירוצים לא עיניינים בכלל משקר בלי סוף לא צפיתי לא צופה באיש השקרן המסית המושחת הזה למה להרעיל את הנפש שלי י7דעת בדיוק מה יאמר שקר שקר ואני ואני
2
לא התפוצץ ולא...
לא להגזים | 11-08-2025 0:14
לא התפוצץ ולא תקף, נזף. אפשר לבקר רק צריך לדייק
3
ביבי צודק, זה...
שירי מנתניה | 11-08-2025 1:55
ביבי צודק, זה באמת תעמולה ולא שאילת שאלה... אך עדיין מצופה מרה"מ להתייחס ולהתמודד עם הטחת הביקורת עליו. אלמוג, כל הכבוד על הצגת תחושות הציבור ןהעובדות המדויקות.