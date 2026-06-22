הנקודה האדומה: הלנצח תאכל חרב או שמשהו ישתנה?

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?
אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,
בתוספת דעה אישית אבל היום בלי חיוך.
זו הנקודה האדומה להיום:
הזמר עידן רייכל שר בעבר:
כל מה שהיה פה ישתנה ממחר.
חבל שבמקרה שלנו זה לא נכון.
נלחמנו- ושום דבר לא השתנה
צעקנו- ושום דבר לא השתנה
הקרבנו- ושום דבר לא השתנה.
ארבעה אנשי צוות טנק שנפלו כאיש אחד
שלוש מהדורות מרכזיות ששידרו כתבות על מוות
שני מנהיגים שרבים כמו ילדים טיפשים על כבוד
אחד אלוקינו שרק זמר אחד משלנו העז לשאול מה הוא רוצה מאיתנו.
אז אמן על קדישים שאמרו על הילדים
ויהי רצון שנזכה כבר
שכל מה שהיה פה ישתנה ממחר.
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הסרטון כולל דעה אישית הנאמרת ללא כל כוונה לפגוע.
"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!
תגובות
בעבר הייתה פה ערבות הדדית אמיתית, אבל היום המשפחות שלנו מדממות בזמן שהפוליטיקאים מחלקים פטורים מגיוס. אנחנו, האנשים הפשוטים שעובדים ומשרתים, משלמים את מחיר ההפקרות הצינית הזו בחיי אדם. המשחק המכור הזה חייב להיעצר עכשיו.
פעם ישנו בלילות מתוך אמונה שיש מנהיגות אחראית, וכיום אני רועדת מכל דפיקה בדלת בזמן שהממשלה חוגגת על חוקי השתמטות. הבן שלי בגולני מסכן את חייו בחזית, והפוליטיקאים מפקירים אותו בשביל עסקאות שרידות עלובות. הלב שלי נשבר מהבגידה הזו בילדים שלנו.