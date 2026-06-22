הנקודה האדומה: הלנצח תאכל חרב או שמשהו ישתנה?

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית אבל היום בלי חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

הזמר עידן רייכל שר בעבר:

כל מה שהיה פה ישתנה ממחר.

חבל שבמקרה שלנו זה לא נכון.

נלחמנו- ושום דבר לא השתנה

צעקנו- ושום דבר לא השתנה

הקרבנו- ושום דבר לא השתנה.

חמש הלוויות ביום אחד

ארבעה אנשי צוות טנק שנפלו כאיש אחד

שלוש מהדורות מרכזיות ששידרו כתבות על מוות

שני מנהיגים שרבים כמו ילדים טיפשים על כבוד

אחד אלוקינו שרק זמר אחד משלנו העז לשאול מה הוא רוצה מאיתנו.

אז אמן על קדישים שאמרו על הילדים

ויהי רצון שנזכה כבר

שכל מה שהיה פה ישתנה ממחר.