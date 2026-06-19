לילה קשה בצפון: ארבעה לוחמי צה"ל נפלו בלבנון

ארבעה לומי צה"ל נפלו הלילה בדרום לבנון לאחר שרחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה פגע בטנק בו הם שהו.

באירוע נפל מג"ד 52 בשריון דור בן שמחון ועוד 3 לוחמים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום. הודעה נמסרה למשפחות.

בתגובה לאירוע הקשה, צה"ל פתח הלילה בגל תקיפות נרחב נגד מטרות של ארגון חיזבאללה.

מדובר צה"ל נמסר כי גל התקיפות הנרחב יצא לפועל בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש מצד פעילי הארגון בימים האחרונים, מה שלא הותיר לדרג הפיקודי ברירה אלא להגיב בעוצמה כדי להבהיר כי הפרות לא יעברו בשתיקה.

הפעולה הצבאית העצימה מבוצעת על אף רגישות מדינית גבוהה במיוחד. כזכור, איראן התנתה באופן רשמי את חתימתה על מזכר ההבנות החדש מול ארצות הברית בכך שמדינת ישראל תעצור לחלוטין את כלל תקיפותיה בשטח לבנון, ותסיג את כל כוחותיה הצבאיים אל מעבר לגבול.

למרות התנאי האיראני והניסיונות לכפות על ירושלים הפסקת פעילות מוחלטת, בצה"ל ובדרג המדיני מבהירים במעשים בשטח כי הגנה על אזרחי המדינה וביטחון הגבולות קודמים לכל הסכם מדיני, וכי כל הפרה של השקט או ניסיון לפגוע בכוחותינו ייענו ביד קשה ובתקיפות חיל האוויר.