"תשלח לי כוח לקום בבוקר": אמו של נוה הי"ד חשפה בהלוויה כי היא בהיריון

אלפי בני אדם ליוו היום (ראשון) למנוחות את סמ"ר נוה חבשוש הי"ד, לוחם השריון שנפל בקרב. אמו של נוה, עינב, סיפרה במהלך ההספד, שחודשים ספורים לפני נפילתו של נווה גילתה שהיא בהיריון בגיל 46!

"הייתה זו הפתעה גמורה", סיפרה. "לא הבנו איך בגיל 46 אשא בתוכי את ההיריון הזה, וחשבנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ומאז שהקצינים דפקו בדלת ובישרו את הבשורה המרה על נפילת נווה, בתוך החושך הגדול שנפל על חיינו, אני נושאת בתוכי חיים חדשים".

לדבריה, דווקא בתוך הכאב הקשה מנשוא, זה מעניק לה כוח להמשיך: "כשנלקח לי ילד אהוב, הבן היחיד שלי, בין החיים יש בתוכי פעימת חיים שמכריחה אותי לקום בבוקר ולהמשיך לחיות".

"תשלח לי כוח לקום בבוקר"

אחד הרגעים המטלטלים בהספד היה כאשר עינב פנתה לבנה נווה הי"ד: "נווה שלי, אני מבקשת ממך היום בקשה אחרונה של אמא: תשלח לי כוח. תעזור לי לקום בבוקר גם בימים שלא ארצה לקום. תעזור לי להיות האמא שנועם ונסיה צריכות עכשיו".

"כשתגיע לעולם אחותך הקטנה, תבקש עליה רחמים מלמעלה. תלווה אותה, תגן עליה ותעזור לי להיות אמא טובה גם בעבורה".

ההודעה האחרונה

גם אביו של נוה, חיים, שיתף ברגעים האחרונים לפני נפילת בנו. הוא הקריא את ההודעה האחרונה שקיבל ממנו בליל הקרב.

"ההודעה האחרונה ממך נכתבה ביום חמישי בשעה 23:15", סיפר. "'מה שלומך אבא? יש סיכוי ליציאה שבוע הבא בראשון, אבל אל תגיד לאמא שלא תתבאס אם אני לא אצא בסוף'. אחרי שעה בערך אירע הנורא מכל".

האב תיאר את בנו כצעיר צנוע ושקט, שתמיד חשב על האחר לפני עצמו. "היית מלאך שנשלח אלינו לזמן קצר מדי. תמיד ראית את האחר, תמיד חשבת על מי שסביבך לפני שחשבת על עצמך".