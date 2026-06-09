חנן בן ארי בתגובה ראשונה לסערה סביבו

המוזיקאי והזמר חנן בן ארי קיים אמש הופעה גדולה ומצליחה בפריז, שהפכה למפגן תמיכה וגאווה ישראלית, למרות ניסיונות בלתי פוסקים של פעילים אנטי-ישראליים לשבש את האירוע ולהטיל אימה על הקהל המקומי.

קיומו של המופע בבירת צרפת לווה בחששות כבדים מראש, לאור גל האנטישמיות הגואה באירופה והתרעות על כוונות לשבש אירועים המזוהים עם מדינת ישראל. בן ארי לא מיהר לקחת סיכונים, וההחלטה הסופית לטוס ולקיים את ההופעה כמתוכנן התקבלה רק לאחר שקיים סדרת התייעצויות מקצועיות ממושכות עם גורמים ביטחוניים מוסמכים, שאישרו את סידורי האבטחה סביב האולם והבטיחו את שלום המשתתפים.

בזמן שמחוץ למופע שלו בפריז יש הפגנות, חנן בן ארי על הבמה: "אנחנו כל כך שמחים להיות פה, עוד יותר מהפעם הקודמת. היו כאן מחוץ להופעה כמה אנשים שעשו קצת רעש מקודם...הדרך היחידה שלנו להשתיק אותם, זה לשיר יותר חזק!" pic.twitter.com/mKL5FwA48N — Gil mishali גיל משעלי (@gilmishali) June 8, 2026

הפגנות רועשות מחוץ לאולם

החששות המוקדמים התבררו כמוצדקים בחלקם כאשר שעות ספורות לפני פתיחת השערים, התקבצו מחוץ למתחם ההופעה עשרות מפגינים פרו-פלסטינים. המפגינים הניפו שלטים, קראו קריאות גנאי מובהקות נגד מדינת ישראל ונגד הגעתו של האמן הישראלי, וניסו לייצר אווירה מאיימת עבור אלפי המעריצים והישראלים המקומיים שהמתינו בתור בכניסה.

למרות הרעש והניסיונות לייצר פרובוקציות, האבטחה ההדוקה מנעה חיכוך פיזי והקהל מילא את האולם עד אפס מקום, כשהוא נחוש להפגין סולידריות.

"נשיר יותר חזק"

עם עלייתו לבמה, זכה בן ארי לתשואות סוערות מן הקהל המשוחרר. הוא בחר שלא להתעלם מהמתרחש מחוץ לכתלי האולם, ופנה אל המעריצים במסר ישיר, מחזק ורווי פטריוטיות שהקפיץ את האנרגיות בקהל.

"אנחנו כל כך שמחים להיות פה, עוד יותר מהפעם הקודמת", הכריז חנן בן ארי בהתרגשות מעל הבמה. הוא התייחס למחאות ואמר: "היו כאן מחוץ להופעה כמה אנשים שעשו קצת רעש מקודם... הדרך היחידה שלנו להשתיק אותם, זה לשיר יותר חזק!". הקהל נענה לקריאתו והצטרף אליו בשירה אדירה שהדהדה היטב, והוכיחה כי המוזיקה והרוח הישראלית חזקות מכל ניסיון השתקה.