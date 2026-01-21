רייכל יתפוס את כיסא המנטור בעונה הקרובה ברשת 13. הבחירה של רייכל, לאחר שנים של סירובים לקחת חלק בפורמטים מהסוג הזה. כל הפרטים

בפעם הראשונה בטלוויזיה בישראל: עידן רייכל, מהזמרים והיוצרים המשפיעים והאהובים בישראל, מצטרף לתוכנית הריאליטי the voice ברשת 13.

רייכל יתפוס את כיסא המנטור בעונה הקרובה ברשת 13. הבחירה של רייכל, לאחר שנים של סירובים לקחת חלק בפורמטים מהסוג הזה לצעד יצירה חוצת גבולות והשפעה תרבותית עמוקה, מביאה לפורמט המוזיקה הגדול בעולם רוח חדשה, עומק מוזיקלי וקול אחר שעוד לא היה על המסך בארץ.

נזכיר כי אחרי שנים שהיה שופט בתוכנית המציאות של קשת 12 "הכוכב הבא לאירוויזיון", סטטיק עובר למתחרים. הזמר תופס את כיסא המנטור של הערוץ המתחרה, רשת 13, בתוכנית השירה The Voice. תוכנית הריאליטי תחזור בעונה חדשה בקיץ הקרוב.