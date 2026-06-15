היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים, בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

"בזמן שבוושינגטון חוגגים הסכם היסטורי עם איראן, ודונלד טראמפ חוגג יום הולדת 80 , בימין הסרוג אצלנו פתחו חזית עממית לשחרור הלשון.

פתאום כולם הפכו לח"כים לוחמניים ויורי אש מהפה כמו ליברמן, או לפחות רמבו.

נתחיל בבן גביר, שמיהר להצהיר שההסכם עם איראן לא מחייב אותנו וישראל היא לא רפובליקת בננות! נכון מאד איתמר, אנחנו לא רפובליקת בננות, אלא מדינה עצמאית לחלוטין שמקבלת מיליארדי דולרים בסיוע צבאי מארה"ב.

אבל היי, לפחות הבננות בארץ יקרות רצח.

אז יצייץ גיבור העל בצלאל סמוטריץ', שקבע שההסכם רע ושישראל צריכה פשוט להפיל את המשטר האיראני בעצמה. שמעתם אותו? תתארו לכם את בצלאל שם על עצמו סרבל טיסה, מניע לבד את מטוס הקרב האמריקאי שקיבלנו בליסינג תפעולי מאמריקה עם אופציה להארכה וטס להפציץ את האייתולות בטהרן עם חולצת בני עקיבא וסנדלי שורש.

ואי אפשר בלי נפתלי בנט, שקפץ על ההזדמנות ההיסטורית להחליף את נתניהו כי לממשלה שתקום בראשות בנט יש תוכנית סודית להפלת המשטר האיראני.

חברים, אל תתרגשו. אם העוזרים החדשים של ביבי יפרצו עכשיו לבנט את המחשב הנייד או את האייפון, הם לא ימצאו שם תוכניות מבצעיות של המוסד או מרשם לכדורי M-16. מקסימום קובץ אקסל עם הסקרים האחרונים של המדגמים לבחירות.

אבל יודעים מה הכי יפה בכל הדרמה בעננים? שזה בכלל לא משנה מה הם יצעקו, מה הם יצייצו, או איזה תוכניות מגירה הם יוציאו.

בסוף, הנייד שלהם יצלצל, הנשיא וחתן השמחה בן השמונים דונלד טראמפ יהיה על הקו

והוא כבר יגיד להם בדיוק מה הם צריכים לחשוב על ההסכם הזה".

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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