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חדשות פוליטי מדיני

בנט בתגובה ראשונה להסכם עם איראן: "תפנית מסוכנת לישראל"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס להסכם עם איראן וטען כי "במלחמה ראינו את הביצועים האדירים של צה"ל, הבוקר גילינו שהממשלה לא מסוגלת להפוך את כל אלה להישגים ביטחוניים"

11:46
1 תגובות
נפתלי בנט
נפתלי בנט | צילום: יונתן זינדל / פלאש90

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב היום (שני) להסכם שנחתם בין ארה"ב לאיראן, כשבדבריו תקף בחריפות את הממשלה בעקבות ההשלכות של ההסכם על ישראל. לדבריו, מודבר ב"תפנית מסוכנת לביטחון ישראל, שרק הנהגה חדשה תוכל לתקן".

"באלף הימים האחרונים גילינו שוב ושוב את גדולתו של העם ואת רפיסותה של הממשלה" אמר בנט. "במלחמה עם איראן ראינו את הביצועים האדירים של צה"ל וכוחות הביטחון בחזית ואת הגבורה של העם בעורף".

"הבוקר גילינו שהממשלה שוב לא מסוגלת להפוך את כל אלה להישגים ביטחוניים בני קיימא" הוסיף. "זאת לא גזירת גורל. ישראל ידעה לנצח במלחמות קצרות, חזקות ונועזות".

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"הממשלה היוצאת לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה. אבל אפשר לתקן" הבהיר בנט. "האחריות שלנו בממשלה הקרובה היא להבטיח שכל ההקרבה העצומה של עם ישראל לא תהיה לשווא".

בסיכום דבריו בנט טען כי "יש לנו תוכנית אסטרטגית ברורה להקרסת המשטר האיראני. ביד האחת לא נאפשר לאיראן לפרוץ לגרעין, וביד השנייה נביא להתפוררות המשטר באמצעים מדיניים, מודיעיניים, כלכליים, טכנולוגיים וצבאיים יחד. יש לנו עם חזק. מגיעה לו הנהגה חזקה שמסוגלת להעניק לו ביטחון".

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תגובות

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1
מירו
לפני 10 דקות

דיי בנט באמת אפשר לחשוב איזה השיגים יש לך וללפיד