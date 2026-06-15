סמוטריץ' מגיב להסכם: "הסכם רע, נצטרך להפיל את המשטר בעצמנו"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יוצא היום (שני) למתקפה חריפה בעקבות חתימת ההסכם עם איראן ומבהיר כי מבחינתו, כללי המשחק השתנו באופן דרמטי. בציוץ נוקב שפרסם בחשבון ה-X שלו קבע סמוטריץ' באופן חד-משמעי: "ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. נקודה".

לדברי השר, למערכת המשותפת נגד איראן היו הישגים רבים בהחלשתה, והוא מבהיר כי אלו לא ירדו לטמיון. פניו של סמוטריץ' כעת הן לעבר פעולה עצמאית של ישראל: "נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות וללוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".

"אף אחד אחר לא היה עומד בלחץ"

לצד הביקורת הקשה על עצם ההסכם, סמוטריץ' מנצל את הבמה כדי להעניק גיבוי פוליטי ומדיני חסר תקדים לראש הממשלה בנימין נתניהו מול המכבש הבינלאומי שהופעל עליו. "איש מבין המועמדים בעיני עצמם לראשות הממשלה לא היה עומד גם לא בעשרה אחוז מהלחץ שמופעל בימים אלה על ממשלת ישראל ובעיקר על העומד בראשה", הצהיר השר.

המבחן האמיתי: גזרת הצפון

חלק מרכזי ומדאיג בדבריו של שר האוצר מופנה ישירות לנעשה בגבול הצפון ולעתיד הלחימה מול חיזבאללה. "בלבנון ניבחן", הוא מדגיש בקצרנות נחרצת, "זו המלחמה שלנו, הלוחמים שלנו, והביטחון המיידי של תושבי הצפון שלנו".

סמוטריץ' חותם את דבריו בהתחייבות להמשך הקו התקיף בקבינט ובממשלה, במטרה להבטיח את חופש הפעולה הצבאי בלבנון: "אמשיך לפעול לכך שנמשיך לעמוד איתן על שלנו ולאפשר לצה"ל חופש פעולה מלא להמשך הרחקת חיזבאללה".