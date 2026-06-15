נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף הלילה (ראשון לשני) את ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון חריף לעיתון 'ניו יורק טיימס', וטען כי ישראל חייבת תודה רבה לארצות הברית. על פי דבריו, אילו איראן הייתה מצליחה להשיג נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים.

"הוא בחור קשה מאוד, ולמען האמת הוא צריך להודות לנו מאוד", מסר טראמפ בריאיון, והוסיף: "כי אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים". ההצהרות המזעזעות הגיעו על רקע המתיחות הגוברת בין וושינגטון לירושלים בעקבות התקיפה הישראלית בביירות.

זעם אמריקאי על התקיפה בלבנון

הריאיון מגיע בעקבות ההסכם שהושג בין ארה"ב לאיראן, ולאחר שטראמפ הביע זעם על התקיפה הישראלית בדאחייה שבביירות. בשיחה עם פוקס ניוז, זעם הנשיא האמריקאי והתייחס בכעס לא מבוטל לפעילות הישראלית: "עסקה יכול לקרות תוך שעתיים, או שלוש, דיברתי עם נתניהו, אמרתי לו 'מה לעזאזל אתה עושה?!'".

על פי דיווחים נוספים, טראמפ הגיב בזעם משמעותי במהלך שיחות עם כתבים, וצוטט מתבטא בחריפות: "למה שביבי יצא למתקפה כזו?! זה מאוד הרגיז אותי, לא האמנתי שזה קורה, אין לו שום פאקינג שיקול דעת!".