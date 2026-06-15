בן גביר: "ההסכם של טראמפ לא מחייב את ישראל"

התייחסות ראשונה מהימין: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב היום (שני) להסכם של ארה"ב ואיראן, כשבדבריו הבהיר כי ישראל לא מחוייבת להסכם.

‏"ההסכם של טראמפ אינו מחייב אותנו. ישראל לא כפופה לארצות הברית ואנחנו מדינה עצמאית וריבונית!" אמר בן גביר. "‏חובתנו לאזרחי ישראל לחיילי צה״ל ולעם היהודי וחובתנו ההיסטורית לנרדפים ולנרצחים היהודים באלפי שנות גלות, להעניק ביטחון ליהודים בארץ ישראל".

לדבריו, "‏בכל פעם שנכנענו ללחץ בינלאומי על חשבון ביטחון ישראל, שילמנו מחיר דמים בריבית. זה היה נכון בהסכמי אוסלו, זה היה נכון בהסכם בלבנון ב-2006, וזה היה נכון בכל תקופת ההכלה בעזה שהתפוצצה לנו בפנים".

בן גביר הדגיש כי "אנחנו אוהבים את ארה״ב ואסירי תודה לנשיא טראמפ. ויחד עם זאת מדינת ישראל איננה רפובליקת בננות. ‏אני אומר את הדברים הללו לראש הממשלה כל הזמן, וחוזר עליה בחדרים הסגורים בכל צומת הכרעה היסטורית חשובה: ברגעים היסטוריים צריך לקבל החלטה היסטורית".

"‏עמדתי ברורה: איננו שותפים להסכם הזה שאיננו דואג לבטחוננו, והוא איננו מחייב אותנו בשום צורה" ציין. "אסור לנו להתפשר על פחות מפירוק החיזבאללה, אסור לנו לסגת מאף שטח שלוחמנו כבשו וטיהרו מתשתיות טרור, אסור לנו לחזור למצב בו אלפי מחבלים יושבים על גדרות יישובי הצפון, ובוודאי שאסור לנו לשתוק לרגע מול ירי לעבר מדינת ישראל".

‏"עלינו להבהיר, כל שיגור של רחפן, כטב״מ או טיל לעבר ישראל מלבנון, יוביל לתקיפה של ישראל בדאחיה" קרא. "זה היה מאזן ההרתעה רק לפני כמה חודשים ואסור לנו לוותר עליו בשום אופן.

"‏ובעיקר עלינו להבהיר לכולם: עם ישראל הוא עם של 3,000 שנה, עם הנצח שלא מפחד מדרך ארוכה, יש לנו אמונה בבורא עולם, אנו עם חזק וגאה, שחזר לארץ מולדתו גאה וחזק, ולא מתכוון עוד להשפיל מבט מול אויבים" סיכם. "תמו הימים בהם היהודי ספג מכות והבליג. לעולם לא עוד!".