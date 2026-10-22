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גורם ביטחוני איראני: טהרן מתכוננת למתקפה ישראלית-אמריקאית כעובדה מוגמרת

גורם ביטחוני איראני אמר לסוכנות פארס כי איראן יוצאת מנקודת הנחה שמתקפה אמריקאית-ישראלית היא עובדה מוגמרת. לדבריו, מנהיגי איראן הגיעו למסקנה שהמדיניות האמריקאית במזרח התיכון מוכתבת מתל אביב, וכי ישראל אינה מאפשרת לוושינגטון להגיע לפתרון דיפלומטי. הגורם הוסיף כי בציבור האיראני גוברים הלחצים לנקוט פעולה נחרצת לשבירת המצור, והזהיר: "אם תפרוץ מלחמה נרחבת ויבוצעו חיסולים, תקיפת יעדים פוליטיים אמריקאיים וגורמים נוספים המעורבים במלחמה תיחשב לפעולה לגיטימית".