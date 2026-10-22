מבזק חדשות סרוגים

משרד הבריאות: זיהום חריג במים ב-8 נחלים בצפון - הכניסה מסוכנת

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מזהירים מפני כניסה לשמונה נחלים בצפון בשל זיהום חריג שנמצא בבדיקות מים. בדיגום שבוצע ב-20 באוקטובר נמצאו תוצאות החורגות מהמלצות משרד הבריאות (מעל 400 קולי צואתי ב-100 מ"ל). הנחלים המסוכנים: ירדן (מגשר יוסף עד גשר אריק), בריכת המשושים, ג'ילבון, זאכי, יהודיה, מג'רסה, אל על וצלמון-בריכת החרוב. המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע. הכניסה לנחלים תהיה מסוכנת עד שתוצאות דיגום חדשות יהיו תקינות. המשרדים ממשיכים במעקב ובדיגום.