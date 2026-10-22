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כתב אישום: רוקח ושותפו הנפיקו אלפי סמים נרקוטיים במרשמים מזויפים

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד דוד עטר (74) מקדימה-צורן ורוקח ג'מיל סואעד (36) מסלמה, שהפעילו רשת להנפקת סמים מבית מרקחת "קלאב פארם" בבית ינאי. עטר השיג טפסי מרשם מזויפים, תעודות זהות ו-18 חותמות של רופאים, והטביע אותן על 117 מרשמים כוזבים על שם אזרחים תמימים. סואעד ניפק לו כמויות מסחריות של סמים: 690 מדבקות פנטניל, 1,560 טבליות פרקוסט ו-3,030 טבליות נוספות. השניים פעלו כחצי שנה, כאשר עטר שילם את מחיר התרופה הרשמי ותוספת במזומן. השימוש בתרופות אלו ללא פיקוח רפואי עלול לגרום לדום נשימה, פגיעה בכבד ומוות.