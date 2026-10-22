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דוח נציבות קבילות הציבור: ב-64% מהפניות על קופות החולים הושגה תועלת למבוטח

משרד הבריאות פרסם את דוח נציבות קבילות הציבור לשנת 2025. במהלך השנה הסתיים הטיפול בכ-15,000 פניות ציבור, מתוכן 5,291 קבילות שנדרשו לבירור מול קופות החולים - עלייה של כ-20% לעומר 2024. ב-64.3% מהקבילות שבירורן הסתיים, הפנייה לנציבות הניבה תועלת ישירה למבוטח: 20.4% נמצאו מוצדקות, ב-25.2% הבעיה נפתרה במהלך הבירור, וב-18.7% ניתן מידע או הכוונה. סל שירותי הבריאות ממשיך להיות הנושא המרכזי ומהווה כ-60% מהקבילות. השיעור הגבוה ביותר של קבילות ביחס למספר המבוטחים נרשם בקופת חולים מאוחדת - 6.03 ל-10,000 מבוטחים, בעוד קופת חולים לאומית ממשיכה להציג את השיעור הנמוך ביותר.