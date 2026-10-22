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נעצרו עשרות חשודים בניהול רשת סחר בתכנים אינטימיים של נשים וקטינות

משטרת ישראל עצרה עשרות חשודים בפרשת סחר בתמונות וסרטונים אינטימיים של נשים וקטינות בטלגרם. החשוד המרכזי, בן 17 מהצפון, ניהל מספר קבוצות בהן גבה מאות שקלים מכל משתמש עבור גישה לתכנים, וגרף עשרות אלפי שקלים. נעצרו גם מעורבים נוספים שלקחו חלק בניהול הרשת. חלק גדול מהנפגעות לא ידעו שהתיעוד שלהן הופץ. בנוסף, עוכבו לחקירה עשרות חשודים מרחבי הארץ ברכישת החומרים, כשהם מודעים לגיל הקטינות ולכך שהחומרים הופצו ללא הסכמה. החקירה נמשכת.