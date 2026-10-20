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7 פלסטינים נהרגו מאש צה"ל ברצועת עזה מאז הבוקר

עיתונאים עזתיים מדווחים על 7 הרוגים פלסטינים מאש צה"ל ברצועת עזה מאז שעות הבוקר. בין ההרוגים: אכרם יאסין ואשתו דינא אבו בכר שנהרגו בתקיפת דירת מגורים ליד בית החולים שפאא' במערב העיר עזה; מג'ד חסן שנהרג מירי צה"ל באזור קיזאן א-נג'אר בח'אן יונס; כרם אחמד אבו חזימה שנהרג באזור א-סמוני בשכונת זיתון במזרח העיר עזה; בראא' מערוף שנהרג מאש ארטילרית באזור ואדי עזה; מחמד ח'ליל אל-מטוק שנהרג בתקיפת כטב"מ במחנה הפליטים ג'באליא בצפון הרצועה; וכרם אבו בטיחאן שנהרג בתקיפת כטב"מ על בית הקברות א-סואחרה באזור א-זואידה במרכז הרצועה.