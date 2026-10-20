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איראן: לא נחדש משא ומתן עם ארה"ב עד למילוי שבעת התנאים

יו"ר הפרלמנט האיראני מחמד קאליבאף הודיע כי ממשל טראמפ הפר את מזכר ההבנות והחריף את איומיו, והעמיק את חוסר האמון. לדבריו, איומים צבאיים לא ישפיעו על החלטות איראן האסטרטגיות. במקביל, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי מחסן רזאאי הבהיר כי אפילו כמות קטנה של חומר גרעיני מועשר לא תוצא מאיראן, שכן מדובר בנכס אסטרטגי. רזאאי הדגיש כי קיימת הסכמה גורפת באיראן שלא לחדש משא ומתן עד שארה"ב תנקוט צעדים לבניית אמון, ובראשם מילוי התנאים שהציבה טהרן.