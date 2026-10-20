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ארה"ב שולחת כ-10,000 חיילים נוספים למזרח התיכון

ארצות הברית מתגברת את נוכחותה הצבאית במזרח התיכון בכ-10,000 חיילים נוספים. קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים תיאודור רוזוולט וכוח המשלוח ה-13 של חיל הנחתים האמריקאי צפויים להגיע לאזור עד סוף נובמבר. תיאודור רוזוולט תהיה נושאת המטוסים השלישית באזור, לצד ג'ורג' בוש וג'ורג' וושינגטון. התגבור נועד להרחיב את אפשרויות הפעולה הצבאיות של ארה"ב, על רקע דיווחים שלפיהם הנשיא טראמפ שוקל להגביר תקיפות נגד איראן לאחר בחירות אמצע הכהונה.