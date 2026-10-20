מבזק חדשות סרוגים

צרפת מכינה כוחות צבא להפגנות בשבת, ראש הממשלה מאשים את השמאל הקיצוני

צרפת נערכת להפגנות נוספות בשבת הקרובה לאחר עימותים אלימים בסוף השבוע האחרון. שר הפנים הודיע כי כוחות צבא ייפרסו לסייע למשטרה במהלך ההפגנות. ראש הממשלה האשים קבוצות מהשמאל הקיצוני בתכנון התקוממות והודיע על פריסת מספר גדול במיוחד של שוטרים ברחבי המדינה. משטרת פריז אסרה על נשיאת מכלי בנזין וגז והובלת דלק במכלים ניידים פרטיים בתחומי הבירה עד יום חמישי. במקביל, מושל מחוז רון האריך את העוצר במרכז ליון, שיחל הערב בשעה 21:00 ויסתיים ב-06:00 בבוקר.