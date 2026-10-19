מבזק חדשות סרוגים

24.5 שנות מאסר לתושב הנגב שהתגייס לצה"ל בשליחות ארגון טרור

בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 24.5 שנות מאסר בפועל על שחאדה אבו אלקיעאן מהפזורה הבדואית בנגב, שהורשע בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור. אבו אלקיעאן פעל בשליחות ארגון הטרור "כתאאב אלמג'אהדין" מרצועת עזה, גנב רובה M4 ממחסנית מחייל צה"ל ב-2019, והעביר אמצעי לחימה לשטחי יהודה ושומרון. במאי 2022 התגייס לצה"ל בהנחיית מפעיליו במטרה לאסוף מידע מודיעיני על חיילים בדואים ומיקומים צבאיים. נעצר כשמונה ימים לאחר גיוסו. במהלך פעילותו העביר למפעיליו מידע ותמונות של בסיסי צה"ל, תחנות רכבת וחברות ממשלתיות.