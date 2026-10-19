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צה"ל בכוננות עליונה לקראת הבחירות: עוצר יציאות ותגבור כוחות

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים הבוקר ערכת מצב רב-זירתית לקראת תקופת הבחירות, בהשתתפות ראשי הפיקודים וראש אמ"ן. זמיר הדגיש כי משימת צה"ל לאפשר קיום בחירות דמוקרטיות במועדן ובאופן בטוח. הרמטכ"ל הנחה על מספר צעדים: החלת עוצר יציאות ביחידות החל מיום חמישי, עיבוי נוכחות מפקדים בכירים בחמ"לים ובמפקדות, תגבור פיקוד המרכז בכוחות מפקדת חטיבת הצנחנים שתהווה חטיבה משימתית במרחב בין שומרון לבנימין, והקצאת כוחות נוספים לשאר הגזרות באוויר, בים וביבשה.