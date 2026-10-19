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הוגש כתב אישום נגד 5 חשודים בסחיטה ושוד במשלוחי מזון

משרד המשפטים הגיש כתב אישום נגד האחים שי יהושע בנמו ומיכאל בנמו בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, סחיטה באיומים, איומים, היזק בזדון וקבלת דבר במרמה. לאורן אהרון דהן מיוחסות עבירות של קשירת קשר, סחיטה וקבלת דבר במרמה. לאביאל מרציאנו ולמימון אטדגי מיוחסות גם עבירות של שוד בנסיבות מחמירות, ניסיון לחבלה חמורה, הדחה בחקירה ושיבוש הליכי חקירה. הפרשה נחקרה על ידי ימ"ר לכיש והמשמר הלאומי במג"ב, תוך הפעלת סוכנים סמויים שהציגו עצמם כשליחים ובעלי עסק בתחום משלוחי המזון.