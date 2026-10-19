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כתב אישום: חיילי מילואים ירו 52 כדורים מנשק צבאי ברהט

הוגש כתב אישום נגד שני תושבי רהט שירו כ-52 כדורים מרובה M-16 צבאי באזור מגורים בעיר. הנשק נמסר לאחד מהם במסגרת שירות מילואים בצה"ל. השניים נעצרו עם הנשק, מחסנית ובה כ-24 כדורים, שש מחסניות ריקות ותחמושת צה"לית נוספת. הפרקליטות ציינה כי הירי הטיל פחד ואימה על תושבים רבים והוביל לפניות רבות למשטרה. לנאשמים מיוחסות עבירות של ירי מנשק חם באזור מגורים ונשיאת נשק שלא כדין. הפרקליטות ביקשה מעצר עד תום ההליכים וחילוט הרכב ששימש לנאשמים.