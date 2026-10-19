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נתניהו תוקף את אירופה: "מנהיגים חלשים שמפייסים קנאים"
ראש הממשלה נתניהו מתח ביקורת חריפה על מנהיגי אירופה: "הם ממש מרתיחים אותי. אתם לא חייבים להיכנע לרוחות האופנה שמכתיבים ציבור הבוחרים האסלאמיסטי והשמאל המטורלל. תהיו מנהיגים. הנשיא טראמפ הוא מנהיג". נתניהו הוסיף: "הם כל כך חלשים ופסיביים, כל מה שהם מנסים לעשות הוא לפייס את הקנאים הקיצוניים ביותר במדינותיהם". לדבריו, מדינות אירופיות שמשמיצות את ישראל באו"ם בפרהסיה ניגשות מאחורי הקלעים ומבקשות סיוע מישראל במאבק בטרור.
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