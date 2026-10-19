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כ"ץ: צה"ל לא יעסוק באכיפה אזרחית ביו"ש — האחריות תועבר למשטרה

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי צה"ל לא יעסוק באכיפה אזרחית ביהודה ושומרון, אלא יתמקד במלחמה בטרור ובהגנה על גבולות המדינה והיישובים. לדבריו, הטיפול באלימות של מתפרעים יהודיים באזור חייב להיות באחריות מלאה של משטרת ישראל מחוז ש"י. כ"ץ הבהיר כי צה"ל הכין תוכנית מקיפה להעברת האחריות לאכיפה האזרחית למשטרה, אך התוכנית לא כוללת החזרת צווי מעצר מנהליים נגד מתיישבים — צעד שביטל עם כניסתו לתפקיד. השר סיכם עם ראש הממשלה נתניהו לממש את התוכנית בהקדם, כולל הקצאת משאבים וכוח אדם למחוז ש"י.