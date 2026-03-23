לאחר הפגיעה: חברת בז"ן מעדכנת על חזרה לשגרה בימים הקרובים

חברת בז"ן עדכנה היום (ראשון) כי בעקבות פגיעות נקודתיות במתחם הקבוצה ותשתית חיונית שנפגעה כתוצאה מהתקפות טילים, הוקמו באופן מיידי צוותי עבודה להשבת הפעילות. הפעולות מתבצעות בשיתוף פעולה עם חברת החשמל ועם גורמי תשתית חיצוניים שנפגעו.

על פי הדיווח, התשתית החיצונית שניזוקה חזרה לפעילות כבר ביום 22 במרץ, כאשר מרבית מתקני הייצור המשיכו לפעול גם לאחר הפגיעה. יתרת המתקנים צפויה לשוב לפעילות באופן מדורג במהלך הימים הקרובים, עד לחזרה מלאה לתפוקות ייצור.



איראן באיום חסר תקדים על ארה"ב: נפגע בתחנות הכוח במזרח התיכון

בבז"ן מעריכים כי הנזק הישיר למתקנים הוא בהיקף זניח, וכי משך תיקון הפגיעות יעמוד על מספר ימים בלבד. בהתאם לכך, גם אובדן הרווחים הצפוי מוגדר כלא מהותי. החברה החלה לפעול מול מס רכוש וקרן הפיצויים לצורך טיפול בנזקים.

עם זאת, בחברה מדגישים כי מדובר בהערכות צופות פני עתיד, אשר אינן ודאיות. תהליך החזרה לפעילות מלאה תלוי בגורמים שונים, בהם זמינות ציוד וכוח אדם מקצועי, וכן בהשלמת בדיקות בטיחות וסביבה, שעשויות להשפיע על לוחות הזמנים.