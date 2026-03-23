בני גנץ: נתניהו צריך לסיים את תפקידו, אבל...

חבר הכנסת בני גנץ התייחס לבחירות הקרובות וחשף את מאחורי הקלעים של קריסת ממשלת בנט - לפיד

יו"ר 'כחול לבן', בני גנץ, התייחס הבוקר (ב') בראיון לרשת ב' למפה הפוליטית המורכבת ולמסקנותיו מתקופת כהונתו בממשלת השינוי בראשות נפתלי בנט.

במהלך הראיון, הציב גנץ סימן שאלה סביב המשך כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך הבהיר כי ההכרעה הסופית חייבת להגיע מהציבור.

"העם יכריע בקלפי"

"נתניהו צריך לסיים את תפקידו", הצהיר גנץ בנחרצות, אך מיד סייג והדגיש את חשיבות ההליך הדמוקרטי: "אני אומר שיש כאן עם – והוא יכריע בקלפי". לדבריו, השינוי המיוחל בהנהגת המדינה יעבור דרך אמון הציבור ביום הבוחר.

למה ממשלת בנט קרסה?

גנץ לא חסך בביקורת על המבנה של ממשלת השינוי הקודמת, וניתח את הסיבות שהובילו לפירוקה המוקדם. "הבעיה בממשלת בנט הייתה שהחלק הימני פזל לבייס שלו, וכך גם החלק השמאלי, מה שהוביל לקריסתה מבפנים", הסביר.

בנקודה זו הפתיע גנץ כשטען כי היכולת לבצע מהלכים פוליטיים רוחביים הייתה קיימת גם בכיוון אחר: "את 'מעשה בנט' עם השמאל – יכולתי לבצע עם הימין", סיכם גנץ, כשהוא רומז על האפשרויות הפוליטיות שעמדו בפניו ועל הדרך שבה הוא רואה את החיבורים העתידיים.