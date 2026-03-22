דובר צה"ל על כשל הירוט בדימונה וערד: "שני אירועים נפרדים"

בצל יממה מורכבת בעורף, דובר צה"ל עדכן על התקיפות המאסיביות באיראן ובלבנון. לצד ההישגים, הצבא מתחקר את הכשל ביירוט הטילים שנפלו בדימונה ובערד ואת נסיבות מותו של עופר פושקו מושקוביץ ז"ל מאש כוחותינו

יממה מתוחה עברה על אזרחי ישראל עם המשך הירי מאיראן ומלבנון. בצהרה שנשא הערב (ראשון), הבהיר דובר צה"ל כי הצבא מעמיק את התקיפות בכל הגזרות, אך הודה כי למרות מערכות ההגנה המתקדמות, הלילה נרשמו כישלונות מבצעיים ביירוט שהובילו לפגיעות בלב אזורי מגורים.

"ההגנה אינה הרמטית"

במהלך הלילה נורו טילים לעבר מרכזי מגורים בדימונה ובערד. מתחקיר חיל האוויר עולה כי בשני המקרים שוגרו מיירטים לעבר המטרות, אך אלו לא הצליחו להשמידם. בצה"ל מדגישים כי מדובר בשני אירועים נפרדים וכי הכשלים אינם קשורים זה בזה.

"אנחנו מנהלים קרב הגנה מורכב עם למעלה מ-90% יירוט, הישג חסר תקדים בקנה מידה עולמי", אמר, אך סייג: "ההגנה אינה הרמטית. הלילה ראינו שוב כי שהייה במרחב מוגן מצילה חיים – גם באירועים הקשים בדימונה ובערד, מי שהקפיד על ההנחיות שמר על חייו". בתגובה לשאלות עיתונאים, הכחיש דפרין טענות על שינוי במדיניות היירוט או ניסיון "לחסוך" במיירטים באזורים מסוימים: "אין דבר כזה. אנחנו לא חוסכים בשום אמצעי כדי להגן על כל אזרח, מצפון ועד דרום".

10,000 חימושים על איראן

בזירה המרוחקת, חיל האוויר ממשיך לפעול בעומק איראן, כ-2,000 קילומטרים מגבולות המדינה. על פי הנתונים שנחשפו, הוטלו עד כה למעלה מ-10,000 חימושים על אלפי מטרות תשתית של משטר הטרור. "המשטר האיראני חלש ומעורער", ציין הדובר, "נמשיך לפגוע בו עד להשגת המטרות".



הרמטכ"ל: "בתום המערכה באיראן - חיזבאללה יישאר מבודד"

במקביל, בגבול הצפון, אישר הרמטכ"ל את התוכניות להרחבת הפעילות הקרקעית בלבנון. אוגדות 91 ו-36 פועלות כעת במרחבי אל-חייאם, רבא תלתין וטייבה כדי להוות חיץ ולמנוע ירי ישיר לעבר יישובי האצבע והגליל. במהלך היום הותקף מעבר נוסף מעל נהר הליטני ששימש להעברת אמצעי לחימה של חיזבאללה.

הבוקר הותר לפרסום כי עופר פושקו מושקוביץ ז"ל נהרג במשגב עם. בצה"ל בוחנים את האפשרות כי מותו נגרם כתוצאה מירי ארטילרי של כוחותינו (דו"צ). "אנחנו נתחקר, נלמד ונשתף את המשפחה והקהילה במסקנות", נמסר מהצבא.

דובר צה"ל חתם את דבריו בפנייה לציבור: "צפויים לנו עוד שבועות של לחימה. לחוסן שלכם בעורף יש חלק בלתי נפרד בהצלחת המערכה".