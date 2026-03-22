הסתדרות המורים נגד סמוטריץ': "להפסיק את הרדיפה האובססיבית"

בהסתדרות המורים הגיבו בזעם הערב (ראשון) לדרישה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לשנות את מתווה הלמידה מרחוק ואת לוח החופשות בבתי הספר על רקע המשך המלחמה באיראן.

"שר האוצר צריך להפסיק את הרדיפה האובססיבית שלו אחרי עובדות ועובדי ההוראה המסורים, אשר עושים ככל אשר בידם - לעיתים רבות תחת אש של ממש ואזעקות - כדי לתת לתלמידיהם תחושה של שיגרה נורמלית במציאות הכל כך קשה שהם חווים" אמרו. "תמוהה ריצת האמוק של השר ופקידיו אחר מורות וגננות שעושות עבודת קודש - חלקן נמצאות לבדן בבית, בעוד בני זוגם נמצאים במילואים כבר מאות ימים - ומחזיקות על כתפיהן עשרות תלמידים, זאת מלבד ילדיהן שלהן".

לטענת הסתדרות המורים, "שר האוצר לא מבין בחינוך ובפדגוגיה וכל רצונו, כפי שאמר זאת בפירוש בקולו, למצוא בייביסיטר לתלמידים בחודשי הקיץ כדי שהוריהם יצאו לעבודה. ובכן, לשם כך יש את מסגרת 'בית הספר של החופש הגדול' שאותה שר האוצר צריך להפעיל בגנים ובכיתות א-ו".

"הסתדרות המורים מבהירה באופן שאינו משתמע לשתי פנים, היא לא אפשרה בעבר ולא תאפשר כעת שום פגיעה בתנאי עבודתם של עובדי ההוראה! היא תלחם בכוונת האוצר בכל האמצעים שעומדים לרשותה, לרבות באמצעים משפטיים" הודגש. "מכל מקום, ראוי להבהיר כי שר האוצר וכל גורם אחר אינם מוסמכים לקצר ולו יום אחד של חופשה לעובדי ההוראה ללא הסכמת הסתדרות המורים, שכן עניין זה עוגן בהסכם הקיבוצי אשר נחתם עם המדינה בשנת 2022".

"הלמידה מרחוק היא הכלי הבלעדי שנותן מענה לתלמידי ישראל בעת חירום. הוא מאפשר לעובדי ההוראה לשמור על קשר אישי עם התלמידים, להעניק להם יציבות, שייכות ותחושת ביטחון. כלי זה הוכיח את עצמו בכל אירועי החירום מהעבר" נאמר בסיכום. "הוא מקבל חיזוק בימים אלה של מבצע 'שאגת הארי', וזאת בהתבסס על הנתונים שמפרסם משרד החינוך מדי יום. נתונים אלה מוכיחים באופן ברור ומוחץ, כי רוב מכריע של התלמידים לוקח בו חלק - יותר מ- 70%. גם מבקר המדינה ציין בדוח שלו מינואר 2026, כי הלמידה מרחוק היא כלי הכרחי ללמידה בשעת חירום".