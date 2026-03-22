סערת הלמידה מרחוק: האם החופש הגדול יקוצר? כל הפרטים

שר האוצר שיגר דרישה נחרצת לשר החינוך: להפסיק את הלמידה מרחוק ולהעביר את ימי הלימוד לחודשי הקיץ • קיש לא נותר חייב: "שסמוטריץ' ישב עם יפה בן דו

מתיחות שיא נרשמה היום (א') בין משרד האוצר למשרד החינוך, סביב סוגיית הלמידה מרחוק ולוח החופשות בבתי הספר. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', פנה באופן רשמי לשר החינוך יואב קיש בדרישה לשנות מהיסוד את מתווה הלמידה הנוכחי, מה שגרר תגובה חריפה מצדו של קיש.

סמוטריץ': "להחזיר את ימי הלמידה בקיץ"

בפנייתו לשר החינוך, הבהיר סמוטריץ' כי המתווה הנוכחי אינו נותן מענה מספק למשק ולמערכת החינוך. "המשימה הנדרשת היא הפסקה מיידית של מתווה הלמידה מרחוק", הצהיר שר האוצר.

סמוטריץ' הציע מתווה חלופי שצפוי לעורר התנגדות עזה בקרב ארגוני המורים: "יש לעדכן מיידית את לוח החופשות ולהגדיר את הימים הללו כימי חופשה. במקביל, על המורים להחזיר את ימי הלמידה האלו במהלך חודשי הקיץ". לשיטתו של שר האוצר, צעד זה חיוני כדי להבטיח רצף לימודי אפקטיבי יותר עבור התלמידים וסיוע להורים העובדים.

קיש בתגובה: "שסמוטריץ' יפנה ליפה בן דוד"

שר החינוך, יואב קיש, בחר שלא לקבל את התכתיב של האוצר וגלגל את הכדור בחזרה לפתחו של סמוטריץ'. בשיחות סגורות הבהיר קיש כי אינו מתכוון לנהל את המאבק הזה לבדו מול ארגוני העובדים.

"אמרתי לו בצורה ברורה שהוא צריך לשבת עם ארגוני המורים", מסר קיש בתגובה לדברים. השר הדגיש כי הסמכות על לוח החופשות והסכמי השכר אינה נמצאת תחת אחריותו הבלעדית בכל הנוגע ליחסי העבודה: "אני לא אחראי על חלוקת ימי החופשה. ששר האוצר יפנה למזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד".