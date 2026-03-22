בני המשפחה של יהודה שרמן ספדו: "ילד של דור הגאולה"

"נפער בליבנו בור שאין לו סוף": אלפים ליוו למנוחות את יהודה שמואל שרמן הי"ד שנרצח בפיגוע הדריסה בחומש. אביו יהושע ספד לו בבכי: "שלחנו אליך לוחם עז נפש, נער שכל כולו לב ונשמה, ילד של דור הגאולה"

אלפים השתתפו היום (ראשון) במסע הלווייתו של יהודה שמואל שרמן הי"ד, שנרצח בפיגוע הדריסה בחומש אמש. בני משפחתו ספדו לו בדברים אישיים וכואבים, ותיארו את דמותו, ערכיו ואהבתו לארץ.

אביו, יהושע שרמן, ספד לבנו ואמר: "יהודה שלנו, נער שכל כולו לב ונשמה, נער ארץ-ישראלי, צבר גאה, שאהב את ארץ ישראל בכל נפשו. ילד של דור הגאולה. ארץ אל תכסי דמו".

עוד הוסיף האב: "אבא שבשמיים, אנחנו בשר ודם. הצער שלנו גדול ועצום, נפער בליבנו בור שאין לו סוף. אנחנו שולחים אליך לוחם עז נפש, גיבור של ממש, יהודה שלנו".



אמו, סימה, נפרדה מבנה ואמרה: "מחזירים לקב"ה את הפיקדון היקר שהיה בידינו. תודה על הזכות לגדל את הילד המתוק הזה 18 שנה. תן כוחות לכל המשפחה שנמשיך בחיים".



עוד הוסיפה האם: "יהודה שמואל היקר, אנו רוצים לבקש ממך סליחה אם פגענו בך באיזשהו שלב, הכול היה מכוונה טובה. ה' נתן, ה' לקח, יהי שם ה' מבורך".

האחות שני ספדה ואמרה: "יהודה, חיים שלי, לב שלי, איך אפשר לסכם אותך במילים בכלל. כל מה שאגיד יהיה קטן ממה שאתה".

עוד הוסיפה: "כמה מתיקות, כמה שלווה, תמיד התייצבת לעזור עם חיוך. אני מתגעגעת לחיוך שלך, לטוהר בעיניים. אני אוהבת אותך הכי בעולם ואני לא נפרדת ממך בחיים".

בני המשפחה הדגישו בהספדים את דמותו של יהודה, את אהבתו לארץ ואת רוחו, והותירו אחריהם עדויות אישיות מרגעי הפרידה האחרונים.



בנוסף להספדי בני המשפחה, גם ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, נשא דברים בהלוויה והתייחס לפצוע מהפיגוע: "כולנו מתפללים לרפואתו של דניאל בנימין בן סימה לאה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ויחזיר אותו במהרה לחווה ולמרחבי צפון השומרון, בריא ושלם בעזרת ה'".

דגן הוסיף כי "אנחנו מתפללים להצלחתם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו", והתייחס לדמותו של יהודה ולרקע המשפחתי: "יהודה, אתה נולדת למשפחה של לוחמים על ארץ ישראל, עוד מימי המאבק נגד הגירוש בשא-נור, דרך העליות לחומש ועד להקמת החווה. אנחנו אוהבים אותך מאוד".

בהמשך דבריו אמר: "אנחנו נשבעים לך שנענה בעוד התיישבות בצפון השומרון, בחומש, בשא-נור, בגנים ובכדים ובנקודות נוספות שחלמת להקים. עם ישראל ימשיך מהמקום שבו הפסקת".

עוד הוסיף: "אני נשבע לך בשם כל עם ישראל שצפון השומרון תיבנה מחדש בדרכך, והיא תהיה פי עשר ממה שהיה לפני הגירוש".

דגן פנה למשפחת שרמן ואמר: "אתם התמצית של עם ישראל בדור הזה. אנחנו מבטיחים לכם שלעולם לא תהיו לבד, שנחזק אתכם ונתחזק מכם".

את דבריו חתם: "יהודה אחינו היקר, תהא נשמתך צרורה בצרור החיים. אנחנו נמשיך בעזרת ה' את דרכם של דניאל ושל כל הנופלים".