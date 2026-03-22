הפיגוע הרצחני בשומרון: יהודה שרמן מובא למנוחות | שידור ישיר

יממה לאחר הפיגוע הרצחני בשומרון בו נרצח יהודה שרמן הי"ד ואחיו דניאל נפצע, הוא מובא היום (ראשון) למנוחות.

בשעה 13:30 יתכנסו משפחה וחברים קרובים בלבד להתייחדות ופרידה בחוות 'שובה ישראל', אותה מתפעל דניאל שרמן, אחיו של יהודה. מסע ההלוייה יצא 15:30 מבית הכנסת המרכזי רחמי תרצה בישוב אלון מורה ומשם יוצאים לבית העלמין.

כזכור אמש פיגוע קשה התרחש במהלך השבת בשומרון: יהודה שרמן בן 18 נרצח בפיגוע דריסה לצד אחיו דניאל, שנפצע גם הוא באורח בינוני. האירוע התרחש, כאשר שלושה ישראלים שהיו בסיור קרקעות בשבת אחר הצהריים סמוך לחומש בשומרון, זיהו רכב של תושב הרשות הפלשתינית מאיץ לכיוונם מכיוון הכפר בית עומרין.

הרכב הערבי המתין - ואז האיץ את מהירות נסיעתו לעבר הישראלים. כתוצאה מכך הועפו שניים מהנוסעים מגובה, יהודה שמואל שרמן, צעיר בן 18 נפצע אנושות ומותו נקבע בהמשך, אחיו שהיה עמו נפצע באורח בינוני. יהודה שמואל שרמן הי"ד. בן 18 במותו. הותיר אחריו הורים יהושע וסימה ו - ושישה אחים ואחיות.