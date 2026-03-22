בעקבות מעצר בחור ישיבה: חרדים חסמו את הרכבת הקלה בירושלים

בירושלים: מפגינים חרדים מהפלג הקיצוני חסמו את שדרות חיים בר לב ואת תוואי הרכבת הקלה במחאה על מעצר בחור ישיבה; כוחות משטרה ומג"ב פועלים לפיזור ההפרות, לאחר שהמפגינים לא נשמעו להוראות השוטרים והתפתחו עימותים במקום

בירושלים: מפגינים חרדים חסמו את שדרות חיים בר לב ואת תוואי הרכבת הקלה במחאה על מעצר בחור ישיבה; כוחות משטרה ומג"ב פועלים לפיזור ההפרות ולהשבת הסדר

שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פועלים בשעה זו (ראשון) לפיזור הפרת סדר בשדרות חיים בר לב בירושלים, בעקבות מחאה שהתפתחה במקום.

על פי הודעת המשטרה, במהלך המחאה החלו מפגינים להפר את הסדר הציבורי, חסמו את ציר התנועה ואת תוואי הרכבת הקלה, ולא נשמעו להוראות השוטרים. בעקבות זאת, הכוחות פועלים לפיזור המפגינים במטרה להשיב את הסדר הציבורי ולפתוח את הצירים.

ברקע האירועים, המחאה מתקיימת בעקבות מעצר של בחור ישיבה. במהלך ההפגנה התפתחו עימותים בין מפגינים לכוחות המשטרה בזירה.

במשטרה ציינו כי הפעילות נמשכת, וכי הכוחות פועלים להשבת הסדר ולשמירה על חופש התנועה באזור.