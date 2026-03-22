זו המשמעות הרוחנית מאחורי השם שבחרו יהודה לוי ודנה פרידר לבתם

אחרי שהפכו להורים לבת בכורה לפני כשבועיים, דנה פרידר ויהודה לוי חושפים כעת פרט מסקרן במיוחד: השם שבחרו לבתם - נאיה דפני לוי, כך פורסם לראשונה אצל גיא פינס.

כזכור, השניים נכנסו לאחרונה לפרק חדש בחייהם עם לידת בתם הראשונה, אחרי יותר משנתיים של זוגיות מתוקשרת, וכעת, לצד ההתרגשות, מגיע גם הבחירה בשם שמעורר עניין.

שם עם משמעות של תפילה

השם נאיה נושא משמעות רוחנית עמוקה: מדובר בצירוף של המילים "נא" ו"יה" - כלומר, פנייה או בקשה אל הקדוש ברוך הוא. יש הרואים בשם גם ביטוי להודיה, לאחר תפילה או בקשה שהתגשמה.

יהודה ודנה עם בתם. צילום: צילום מסך מתוך האינסטגרם של יהודה.

ומה לגבי "דפני"?

לצד השם נאיה, בחרו השניים להוסיף את השם דפני - שם עברי שמקורו במילה "דפנה", המזוהה עם ניצחון, צמיחה והצלחה, וגם עם עולם הטבע והיופי.

השילוב בין שני השמות יוצר חיבור בין רוחניות לבין משמעות של התחדשות וחיים.