מתוך בית המדרש: הביצוע החדש ל"ברוך אל עליון" שפותח את הלב

האומנים יהודה שקד ומלאכי יצחקי משיקים ביצוע ייחודי לשיר השבת "ברוך אל עליון" - כזה שנולד מתוך חיבור עמוק לבית המדרש בישיבת אלון מורה, מתוך לימוד משותף, דיבוק חברים ואהבת התורה. לדבריהם, מדובר בשירה שצמחה מבפנים - מתוך חוויית שבת חיה, נושמת ומלאת משמעות, ולא רק כיצירה מוזיקלית נוספת.

האזינו לביצוע החדש לשיר - "ברוך אל עליון"

בין סערת המלחמה לאמונה

הביצוע החדש יוצא בתקופה לא פשוטה, כשברקע מציאות ביטחונית מורכבת ותחושת אי-ודאות. דווקא בתוך הסערה הזו, השניים מבקשים להציע מבט אחר - כזה שמרחיב את הלב.

המסר שעולה מהשיר הוא קריאה לבחור באמונה, בהודיה ובביטחון: לא להישאב רק לדאגה, אלא לראות גם את תהליכי הצמיחה וה"גאולה האדירה" שמתרחשים מול העיניים.

השבת כעוגן של כוח והתחדשות

בלב היצירה עומדת השבת - לא רק כיום מנוחה, אלא כמקור של חיות, קדושה והתחדשות.

השניים מדגישים את שולחן השבת כמוקד של חיבור משפחתי ואחדות, מקום שבו אפשר להיטען מחדש - גם רוחנית וגם נפשית. דרך השירה, הם מבקשים להזכיר עד כמה ניגוני שבת יכולים להפוך את היום הזה ממשהו טכני, לחוויה של התרוממות.

ארוחת שבת צילום: (צילום: שאטרסטוק)

"לא רק מנוחה - אלא התעלות"

בהשראת פרשת ויקהל, שבה נצטווה עם ישראל על השבת, מבקשים שקד ויצחקי להאיר את המתנה הזו מזווית נוספת: ככל שאדם יודע להעמיק ולהשקיע בשבת שלו - כך המתיקות והעוצמה שלה מתגברות.

השיר, לדבריהם, הוא גם תפילה: שעוד ועוד יהודים יזכו לטעום מהעומק הזה, ולהפוך את השבת ליום של קדושה, שמחה וחיבור אמיתי.

משנים את נקודת המבט

בסיום, הם מביאים הסתכלות מחודשת על ביטוי מוכר: אם נהוג לומר כי "לכל שבת יש מוצאי שבת", הם מציעים להפוך את המשמעות - ולזכור שלכל מוצאי שבת יש שבת שקדמה לו.

כלומר, השבוע כולו נראה אחרת כאשר הוא נבנה מתוך שבת משמעותית. מתוך טעינה רוחנית שבועית, מתוך חיבור – ומתוך שירה.