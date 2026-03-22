בואו להיות האנה מונטנה: תערוכות פופ-אפ חדשות נפתחו למעריצים

חגיגות ה-20 לסדרה מגיעות ללוס אנג'לס וניו יורק עם עמדות איפור, פוטו-אופס בארון הגלאם וספיישל חגיגי עם מיילי סיירוס שישודר השבוע בדיסני פלוס בכל העולם - וגם בישראל

היכונו למתקפת נוסטלגיה: 20 שנה עברו מאז שמילי סטיוארט חבשה את הפאה הבלונדינית והפכה לכוכבת הפופ הכי גדולה על המסך, ודיסני לא מתכוונת לתת למאורע הזה לעבור בשקט.

לרגל חגיגות העשור השני לסדרה "האנה מונטנה", הוכרזה חוויה מיוחדת במינה בשם "The 2026 Hannah Montana Experience" שתתקיים בשני מוקדים מרכזיים בארה"ב:

מה מחכה למעריצים? האירוע יציע "ארונות גלאם" (Glam Closets) אינטראקטיביים שייקחו אתכם היישר לתוך העולם המנצנץ של האנה. המבקרים יוכלו ליהנות מעמדות איפור של Maybelline (כי מי לא רצתה את הלוק של האנה?), נקודות צילום מושלמות לאינסטגרם שמרגישות כמו סט צילומים הוליוודי, ועוד המון הפתעות.

מתי ואיפה?

לוס אנג'לס: ה-21 וה-22 במרץ, במתחם "The Grove" המפורסם.

ניו יורק: ה-28 וה-29 במרץ, ב-Atrium at Ideal Glass Studio.

בונוס: הכניסה לכל האירועים היא ללא עלות!

הדובדבן שבקצפת: מיילי חוזרת לדיסני+ התערוכה היא רק המתאבן למנה העיקרית: ספיישל חגיגי שיעלה בשירות הסטרימינג דיסני+ ביום שלישי השבוע, בהשתתפות לא אחרת מאשר מיילי סיירוס עצמה.