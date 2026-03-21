פגיעה ישירה בערד: נזק כבד למבנים; 30 פצועים לפחות

מבצע שאגת הארי היום ה-22. הטיל האחרון מאיראן פגע בצפון מזרח הנגב - בעיר ערד.

נראה כי מדובר בטיל בעל ראש נפץ גדול, שפגע בין הבניינים בשכונה ופרק את הקירות החיצוניים שלהם. נזק כבד נגרם למבנים. מד"א מדווח על מספר גדול של פצועים. 2 מהם במצב קשה.

"צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי במקום לכ-30 פצועים בדרגות פציעה שונות".

דקות אחרי הפגיעה בערד, שוגר טיל נוסף לעבר צפון הארץ.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי המחוז הדרומי, בהם חבלנים, לוחמי מג״ב ומתנדבים פועלים כעלה בסריקות נרחבות בעקבות דיווחים על נפילת חלקי יירוט ופרטי אמל"ח באזור ערד

במשטרת ישראל התקבלו לפני זמן קצר דיווחים על נפילת פרטי אמל"ח וחלקי יירוט באזור ערד.

שוטרים וחבלני המשטרה בדרכם לזירות, אנו מבקשים מהציבור להתרחק מזירות נפילה ולהישמע להוראות השוטרים בשטח.

משטרת ישראל מבקשת מהאזרחים להימנע מהגעה או התקהלות באזורי הנפילה, כדי למנוע סיכון חיים ובמטרה לאפשר לכוחות המשטרה, החרום וההצלה לפעול בזירות".

