עם טיל ארוך טווח: איראן ניסתה לשתק את הבסיס הקריטי של ארה"ב

במהלך השבת, שיגרה איראן מטח טילים חסר תקדים, שאמור להדיר שינה מעיניהם של מנהיגים אירופאים. על פי שורה של דיווחים איראן שיגרה לראשונה טילים ארוכי טווח של אלפי קילומטרים רבים, בניסיון לפגוע באי המפציצים האסטרטגי של ארה"ב באוקיינוס ההודי.

על פי שורה של דיווחים בינלאומיים ובכירים ביטחוניים, איראן שיגרה מטח טילים בעלי טווח שלא שיגרה מעולם בעבר. המטח שוגר אל עבר דייגו גרסיה, בסיס אסטרטגי במיוחד הממוקם על אי בלב האוקיינוס ההודי, במרחק של לא פחות מ-3,500 ק"מ מחופי איראן.

הבסיס הקריטי משמש את ארה"ב לגיחות מפציצים כבדים, כמו ה-B2 או ה-B1 באופן שחוסך מהם טיסה רצופה של 40 שעות חזרה אל ארה"ב או בסיסים באירופה, הבסיס עצמו הוא תחת ריבונות בריטית, וקיימים הסכמים בנושא השימוש בו על ידי ארה"ב.

גם הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס למקרה והודיע: "איראן שיגרה טיל בליסטי בין יבשתי דו שלבי לטווח של 4,000 קילומטרים לעבר מטרה אמריקאית באי דייגו גרסיה. טילים אלה לא נועדו לפגוע בישראל. הטווח שלהם מגיע לבירות אירופה - ברלין, פריז ורומא כולן נמצאות בטווח איום ישיר".

פגיעה ישירה באי הייתה יכולה להביא למצב של שיתוק מסלולי ההמראה, או אפילו פגיעה בכלי הטיס הרבים והחשובים שמוצבים במקום, אשר מהם ארצות הברית מחזיקה עשרות בודדות מכל דגם, וכל פגיעה בהם עלולה להתפרש כמכה אסטרטגית ממעלה ראשונה, אך עד כה לא דווח על כל פגיעה בשטח הבסיס או האי בכללותו.